Érkezik a hidegfront! Nem kímél minket a hétvégi időjárás

Nem kímél minket az őszi időjárás: hatalmas hidegfrontot jósolnak a meteorológusok, ismét esős, borongós, szeles időjárásra kell majd számítanunk.

Időjárás: mutatjuk a napi hőmérsékleteket szombaton – Forrás: köpönyeg.hu

Időjárás a hétvégén és jövő hét elején

Szombat

Folytatódik a reggeli hideg 5 fok körüli minimummal, borult időjárás várható, amely a nap előrehaladtával folyamatosan szakadozó felhőzetet hoz majd magával. A szél is megerősödik, több helyen zápor alakulhat ki. Napközben 14 fokig emelkedik a hőmérséklet, érkezik a hidegfront.

Vasárnap

Ködös, hűvös reggelre ébredhetünk, amely talajmenti fagyot fog eredményezni. Ezt délután felváltja a felhőtlen, száraz időjárás, 9-15 fok közötti hőmérséklettel. A szél mérséklődik és gyenge marad.

Hétfő

Ismét ködös reggelre ébredünk, helyenként fátyolfelhőkkel, de csapadék nélkül. Reggel ismét fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, amely délutánra akár a 10-15 fokot is elérheti - írja a köpönyeg.hu.