RETRO RÁDIÓ

Ideje elővenni az esőkabátot - ránk szakad az ég a következő napokban!

A hét közepén többször is számítani kell esőre és záporokra, miközben a szél helyenként élénk, viharos lehet. A következő napokban az időjárás erősen felhős marad.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 06:00
időjárás eső vihar

A hét közepén folytatódik a változékony, borongós időjárás. Több helyen várható eső, zápor, a szél élénk, helyenként viharos lesz, miközben a nappali hőmérséklet 8 és 23 fok között alakul a Köpönyeg szerint.

A következő napokban az időjárás erősen felhős marad.
A következő napokban az időjárás erősen felhős marad. Fotó: Gettyimages.com / Illusztráció

Időjárás előrejelzés:

Kedd

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és délnyugat felől szórványosan alakul ki eső, záporeső. Továbbra is élénk lesz a délkeleti szél. 8 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet - ÉK-en lesz a hűvösebb.

Szerda

Marad a borongós idő szórványosan újabb záporesőkkel. 16-17 fok körül alakulhat a maximum. A délkeleti szél élénk lehet.

Csütörtök, október 23-a

A ködfoltok feloszlása után erősen felhős időre van kilátás, délutántól főleg északon fordul elő eső, zápor. A délnyugati szél sokfelé megerősödik. 17 és 22 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Péntek

Közepesen, vagy erősen felhős idő valószínű erős, néhol viharos délnyugati széllel. 18-23 fok is lehet délután.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu