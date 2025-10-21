Ideje elővenni az esőkabátot - ránk szakad az ég a következő napokban!

A hét közepén folytatódik a változékony, borongós időjárás. Több helyen várható eső, zápor, a szél élénk, helyenként viharos lesz, miközben a nappali hőmérséklet 8 és 23 fok között alakul a Köpönyeg szerint.

A következő napokban az időjárás erősen felhős marad. Fotó: Gettyimages.com / Illusztráció

Időjárás előrejelzés:

Kedd

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és délnyugat felől szórványosan alakul ki eső, záporeső. Továbbra is élénk lesz a délkeleti szél. 8 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet - ÉK-en lesz a hűvösebb.

Szerda

Marad a borongós idő szórványosan újabb záporesőkkel. 16-17 fok körül alakulhat a maximum. A délkeleti szél élénk lehet.

Csütörtök, október 23-a

A ködfoltok feloszlása után erősen felhős időre van kilátás, délutántól főleg északon fordul elő eső, zápor. A délnyugati szél sokfelé megerősödik. 17 és 22 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Péntek

Közepesen, vagy erősen felhős idő valószínű erős, néhol viharos délnyugati széllel. 18-23 fok is lehet délután.