Ideje elővenni az esőkabátot - ránk szakad az ég a következő napokban!
A hét közepén többször is számítani kell esőre és záporokra, miközben a szél helyenként élénk, viharos lehet. A következő napokban az időjárás erősen felhős marad.
A hét közepén folytatódik a változékony, borongós időjárás. Több helyen várható eső, zápor, a szél élénk, helyenként viharos lesz, miközben a nappali hőmérséklet 8 és 23 fok között alakul a Köpönyeg szerint.
Időjárás előrejelzés:
Kedd
Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és délnyugat felől szórványosan alakul ki eső, záporeső. Továbbra is élénk lesz a délkeleti szél. 8 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet - ÉK-en lesz a hűvösebb.
Szerda
Marad a borongós idő szórványosan újabb záporesőkkel. 16-17 fok körül alakulhat a maximum. A délkeleti szél élénk lehet.
Csütörtök, október 23-a
A ködfoltok feloszlása után erősen felhős időre van kilátás, délutántól főleg északon fordul elő eső, zápor. A délnyugati szél sokfelé megerősödik. 17 és 22 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
Péntek
Közepesen, vagy erősen felhős idő valószínű erős, néhol viharos délnyugati széllel. 18-23 fok is lehet délután.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre