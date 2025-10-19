Nem kerteltek a tudósok: óriási a baj, azonnal cselekedni kell

Egy ijesztő, új mérföldkőhöz érkeztünk, amely katasztrófát jelenthet a bolygó számára, és a tudósok sürgős figyelmeztetéseket adnak ki, hogy tegyünk lépéseket a további pusztító események láncolatának megakadályozására.

A múlt hétvégén közzétett új jelentés szerzői riasztó jelzést adnak, hogy már túl késő lehet megmenteni egy kulcsfontosságú ökoszisztémát, amelytől valamilyen formában egymilliárd ember függ. Az Egyesült Államok 1,8 milliárd dollárt költ ezeknek a környezeteknek a védelmére, amelyek összesen 3,4 milliárd dollár gazdasági értéket képviselnek, de ez a ponton már túl kevés és túl késő lehet.

Gyorsan közeledünk a Föld rendszerének több olyan fordulópontjához, amelyek átalakíthatják világunkat, és pusztító következményekkel járhatnak az emberekre és a természetre nézve

– figyelmeztet Tim Lenton professzor, az Exeteri Egyetem Globális Rendszer Intézetének munkatársa, a jelentés egyik szerzője.

A globális felmelegedés 1,5 °C feletti szintre emelkedésével a Föld már elérte első éghajlati fordulópontját: a korallzátonyok pusztulását.

A korallzátonyok hőmérsékleti fordulópontjának átlépésével a tengeri élet negyede érintett lesz, és az ijesztő az, hogy ez más visszafordíthatatlan változások kezdetét is jelezheti. A világszerte több mint 160 tudós által közzétett jelentés szerint a meleg korallzátonyok lesznek az elsők, amelyek eltűnnek.

2023 óta a zátonyok több mint 80 százaléka szenvedett el a valaha regisztrált legsúlyosabb fehérítést. Ez akkor következik be, amikor a korall stressz hatására kiűzi magából a szimbiotikus algákat, és teljesen fehérré válik. Ezáltal jobban ki van téve a veszélynek, és végül elpusztul.

Az éghajlatváltozás és a túlhalászás az 1950-es évek óta okoz fehérítést, de ez katasztrofális mértékű pusztuláshoz vezetne. Tim Lenton professzor, az Exeteri Egyetem Globális Rendszer Intézetének igazgatója szerint már túl késő lehet megmenteni a korallzátonyokat úgy, ahogyan ma ismerjük őket.

Mivel a bolygó túl meleg ahhoz, hogy fenntartsa őket, mint például a Nagy-korallzátonyt, a múlté válhatnak. Lehet, hogy a korallzátonyokat csak élénk színű, víz alatti műemlékeknek tartja, de ezek kiváló partvédelmi funkciót látnak el, hatalmas tengeri biodiverzitást támasztanak alá, és trilliók értékű globális gazdaságot táplálnak.