Elő az esernyőkkel! Zivatarral és zord felhőkkel jelentkezik az időjárás

A reggeli ködfoltok feloszlását követően vasárnap délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre több helyen várható eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 11–16 fokos időjárásra számíthatunk.

Esős és viharos időjárás lesz a napokban Fotó: Illusztráció: Unsplash

Esős időjárás várható

Hétfőn hajnalig sokfelé hullhat csapadék, majd felszakadozik a felhőzet, és ismét változékony, de többnyire szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet 11–12 fokig csökken.

Borús időre számíthatunk, helyenként eső, zápor is előfordulhat kedden. Az északnyugati, nyugati szél sokfelé élénk, néhol viharos lehet. A nappali maximum 10–15 fok között várható - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Szerdán fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre készülhetünk, eső nem lesz. A nyugatias szél olykor megélénkülhet. Délután 12–17 fok valószínű.