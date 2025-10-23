Erre nem lehet felkészülni: Szeszélyes időjárás várható október 23-án

A hosszú hétvége végre meghozza amit már sokan régóta várnak: csütörtökön a kezdeti szép és meleg idő után hirtelen leszakad az ég, és onnantól bőséges esőre számíthatunk. Igencsak szeszélyes lesz az időjárás, mutatjuk napra lebontva!

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet csütörtökön! Forrás: Köpönyeg

Ilyen időjárásra számíthatunk a hosszú hétvégén



Csütörtök

Változó időjárás jellemzi majd nemzeti ünnepünk napját, a kezdeti felhős időjárásból sokfelé záporok alakulhatnak ki. Késő délután, este érdemes felkészülni egy markáns hidegfrontra, amely egyes helyeken nagy mennyiségű csapadékkal jár majd. A front hideg, helyenként akár viharos erejű szelet hoz magával. A délutáni front előtt egyébként akár 22 fok köré is melegedhet a levegő.



Péntek

Pénteken folytatódik az esős időjárás, amely többnyire már csak délnyugaton lesz jellemző. A nyugati szél is erős lesz, főleg délelőtt. A hőmérséklet már nem lesz több 14-15 foknál.



Szombat

Szombaton összességében felhős lesz az ég, folytatódhat az esőzés, de főleg a déli tájakon. Maximum 15 fokra lehet számítani.



Vasárnap

A napi hőmérséklet 9-16 fok körül mozog majd vasárnap. Ismét felhős, borult lesz az ég, és továbbra is délen lesz jellemző az esőzés - írja a köpönyeg.hu.