Időjárás: jön a napos és csapadékmentes idő?

Hétfőn változóan felhős, szeles, mozgalmas idő várható. Zápor csak elszórtan fordul elő. 11-13 fok között mozoghat az időjárás hőmérséklete.

Megváltozik az időjárás a hét felétől / Fotó: freepik.com (Illusztráció)

Gyökeres fordulatot vesz az időjárás

Felhőátvonulásokra van kilátás kedden, melyekből zápor néhol alakul ki. Az ÉNy-i szél főleg a nap első felében fokozódhat viharossá. 10-15 fok valószínű.

Szerdán a reggeli párásság megszűnése után fátyolfelhők szűrte napos idő alakulhat ki, csapadék nélkül. Reggel 2, délután 16 fok jöhet - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Eleinte marad a fátyolfelhős-napos idő, majd estefelé vastagabb felhők érkeznek csütörtökön. Csapadék, csak késő estétől lehet. Akár 18-19 fokig is melegedhet a levegő.