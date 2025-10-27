Időjárás: jön a napos és csapadékmentes idő?
Nem kell egész héten cipelnünk az esernyőt.
Hétfőn változóan felhős, szeles, mozgalmas idő várható. Zápor csak elszórtan fordul elő. 11-13 fok között mozoghat az időjárás hőmérséklete.
Gyökeres fordulatot vesz az időjárás
Felhőátvonulásokra van kilátás kedden, melyekből zápor néhol alakul ki. Az ÉNy-i szél főleg a nap első felében fokozódhat viharossá. 10-15 fok valószínű.
Szerdán a reggeli párásság megszűnése után fátyolfelhők szűrte napos idő alakulhat ki, csapadék nélkül. Reggel 2, délután 16 fok jöhet - írja a Köpönyeg előrejelzése.
Eleinte marad a fátyolfelhős-napos idő, majd estefelé vastagabb felhők érkeznek csütörtökön. Csapadék, csak késő estétől lehet. Akár 18-19 fokig is melegedhet a levegő.
