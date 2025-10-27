RETRO RÁDIÓ

Időjárás: jön a napos és csapadékmentes idő?

Nem kell egész héten cipelnünk az esernyőt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.27. 06:00
időjárás csapadékmentes napsütés ősz

Hétfőn változóan felhős, szeles, mozgalmas idő várható. Zápor csak elszórtan fordul elő. 11-13 fok között mozoghat az időjárás hőmérséklete.

időjárás
Megváltozik az időjárás a hét felétől / Fotó: freepik.com (Illusztráció)

Gyökeres fordulatot vesz az időjárás

Felhőátvonulásokra van kilátás kedden, melyekből zápor néhol alakul ki. Az ÉNy-i szél főleg a nap első felében fokozódhat viharossá. 10-15 fok valószínű.

Szerdán a reggeli párásság megszűnése után fátyolfelhők szűrte napos idő alakulhat ki, csapadék nélkül. Reggel 2, délután 16 fok jöhet - írja a Köpönyeg előrejelzése.

Eleinte marad a fátyolfelhős-napos idő, majd estefelé vastagabb felhők érkeznek csütörtökön. Csapadék, csak késő estétől lehet. Akár 18-19 fokig is melegedhet a levegő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu