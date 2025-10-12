Időjárás-előrejelzés: napsütéssel ér véget a hét, ám hamarosan jön a fordulat

Az időjárás-előrejelzés szerint vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, helyenként megjelenő rétegfelhőkkel, csapadék nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 16 és 21 fok között alakulhat.

Az időjárás-előrejelzés szerint változóan felhős idő várható, néhol záporral / Fotó: Pexels – Képünk illusztráció

Ilyen időjárás várható a következő napokban

Hétfőn észak felől megnövekszik a felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor. Az északi, északnyugati szél megerősödik, és 16–19 fok között tetőzik a hőmérséklet.

Kedden a reggeli órákban még előfordulhat zápor, majd napközben csökken a felhőzet, és több helyen kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet körülbelül 15 fok lesz.

Szerdán változóan felhős idő várható, néhol kisebb záporral. Mérséklődik a légmozgás, hajnalban viszont ismét fagyok is előfordulhatnak. Napközben 11–16 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.