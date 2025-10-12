Időjárás-előrejelzés: napsütéssel ér véget a hét, ám hamarosan jön a fordulat

Az időjárás-előrejelzés szerint a hét utolsó napján javarészt napsütésben lesz részünk, ám hamarosan ismét beborul az ég. Mutatjuk, milyen idő köszönt ránk a napokban!
Az időjárás-előrejelzés szerint vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, helyenként megjelenő rétegfelhőkkel, csapadék nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 16 és 21 fok között alakulhat.
Hétfőn észak felől megnövekszik a felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor. Az északi, északnyugati szél megerősödik, és 16–19 fok között tetőzik a hőmérséklet.
Kedden a reggeli órákban még előfordulhat zápor, majd napközben csökken a felhőzet, és több helyen kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet körülbelül 15 fok lesz.
Szerdán változóan felhős idő várható, néhol kisebb záporral. Mérséklődik a légmozgás, hajnalban viszont ismét fagyok is előfordulhatnak. Napközben 11–16 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.