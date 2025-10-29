RETRO RÁDIÓ

Kiadták a riasztást, erre senki sem számított

Furcsán alakul az őszi időjárás. Kiadták a riasztást erre a vármegyére.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.29. 18:00
prognózis Riasztás széllökés

Nagyon furcsa fordulatot vesz az időjárás a hét közepétől. Szinte az összes időjárási jelenség megjelenik csütörtöktől kezdve, számíthatunk napfényre, csapadékra és szélre is, ezenfelül a HungaroMeten kiadták a riasztást is. Úgy tűnik, a bolondját járatja velünk az időjárás.

Kiadták a riasztást Győr-Moson-Sopron vármegyére: csütörtökön erőteljes széllökések várhatóak
Kiadták a riasztást Győr-Moson-Sopron vármegyére: csütörtökön erőteljes széllökések várhatóak (Fotó: met.hu)

Kiadták a riasztást, erre készülj csütörtökön!

Csütörtökön leginkább a Győr-Moson-Sopron vármegyében élőknek kell összehúzniuk a kabátjukat, a HungaroMet figyelmeztetést adott ki az erős széllökések miatt. A riasztás szerint a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t, és főleg az ország északnyugati térségeit érinti.

Csütörtökön főleg napos időre lehet számítani, de helyenként megvastagodhat a felhőzet és rövid záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 20 fok körüli értékre melegszik.

Péntek reggel nehéz látási viszonyokra kell számítani, de a köd felszállása után változóan felhős, száraz idő ígérkezik. A hőmérséklet továbbra is 20 fok körül fog alakulni.

Szombaton, mindenszentek napján rétegfelhők mellett többórás napsütésre is számíthatunk. Úgy tűnik, hogy marad a 20 fokos csúcshőmérséklet, és az eső sem zavarja meg a napot – írja a köpönyeg.hu meteorológiai portál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu