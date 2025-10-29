Kiadták a riasztást, erre senki sem számított

Nagyon furcsa fordulatot vesz az időjárás a hét közepétől. Szinte az összes időjárási jelenség megjelenik csütörtöktől kezdve, számíthatunk napfényre, csapadékra és szélre is, ezenfelül a HungaroMeten kiadták a riasztást is. Úgy tűnik, a bolondját járatja velünk az időjárás.

Kiadták a riasztást Győr-Moson-Sopron vármegyére: csütörtökön erőteljes széllökések várhatóak (Fotó: met.hu)

Kiadták a riasztást, erre készülj csütörtökön!

Csütörtökön leginkább a Győr-Moson-Sopron vármegyében élőknek kell összehúzniuk a kabátjukat, a HungaroMet figyelmeztetést adott ki az erős széllökések miatt. A riasztás szerint a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t, és főleg az ország északnyugati térségeit érinti.

Csütörtökön főleg napos időre lehet számítani, de helyenként megvastagodhat a felhőzet és rövid záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 20 fok körüli értékre melegszik.

Péntek reggel nehéz látási viszonyokra kell számítani, de a köd felszállása után változóan felhős, száraz idő ígérkezik. A hőmérséklet továbbra is 20 fok körül fog alakulni.

Szombaton, mindenszentek napján rétegfelhők mellett többórás napsütésre is számíthatunk. Úgy tűnik, hogy marad a 20 fokos csúcshőmérséklet, és az eső sem zavarja meg a napot – írja a köpönyeg.hu meteorológiai portál.