Kiadták a riasztást, erre senki sem számított
Furcsán alakul az őszi időjárás. Kiadták a riasztást erre a vármegyére.
Nagyon furcsa fordulatot vesz az időjárás a hét közepétől. Szinte az összes időjárási jelenség megjelenik csütörtöktől kezdve, számíthatunk napfényre, csapadékra és szélre is, ezenfelül a HungaroMeten kiadták a riasztást is. Úgy tűnik, a bolondját járatja velünk az időjárás.
Kiadták a riasztást, erre készülj csütörtökön!
Csütörtökön leginkább a Győr-Moson-Sopron vármegyében élőknek kell összehúzniuk a kabátjukat, a HungaroMet figyelmeztetést adott ki az erős széllökések miatt. A riasztás szerint a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t, és főleg az ország északnyugati térségeit érinti.
Csütörtökön főleg napos időre lehet számítani, de helyenként megvastagodhat a felhőzet és rövid záporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 20 fok körüli értékre melegszik.
Péntek reggel nehéz látási viszonyokra kell számítani, de a köd felszállása után változóan felhős, száraz idő ígérkezik. A hőmérséklet továbbra is 20 fok körül fog alakulni.
Szombaton, mindenszentek napján rétegfelhők mellett többórás napsütésre is számíthatunk. Úgy tűnik, hogy marad a 20 fokos csúcshőmérséklet, és az eső sem zavarja meg a napot – írja a köpönyeg.hu meteorológiai portál.
