Megbolondul az őszi időjárás - ilyen meleg lesz a következő napokban

Szombaton a hőmérséklet akár a 22 fokot is elérheti a Köpönyeg szerint. A tavaszias időjárás hétfőig kitart, de utána sem kell drasztikus hőingadozásra számítanunk.

A tavaszias időjárás hétfőig kitart Fotó: Forrás: Pexels

Időjárás előrejelzés

Szombat

Mindenszentek napján legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, ám északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak. Eső nem valószínű, a hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot.

Vasárnap

A ködös reggelt követően nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de csapadék csak az esti órákban érkezhet. A maximumok 15 és 21 fok között alakulnak.

Hétfő

Reggel és délelőtt még előfordulhatnak záporok, majd felszakadozik a felhőzet, miközben az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délutánra 16–17 fok körüli csúcshőmérséklet várható.

Kedd

Változóan felhős idő ígérkezik, de eső nem lesz. Az északi szelet a Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 10 és 19 fok között alakul.