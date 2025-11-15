Élő adásban lökdösték a tiszások a HírTV operatőrét

A Háborúellenes Gyűlésen a békeszerető magyarok hatalmas létszámmal és lelkesedéssel sereglettek. Magyar Péter szimpatizánsai is ugyanazon a napon, Győrben gyűltek össze elenyésző létszámban, azonban a béke iránti vágy legkisebb hajlamát se mutatták; élő adásban lökdösték a HírTV operatőrét, megzavarták a munkáját végző riportert is - írja a Ripost.

A Háborúellenes Gyűlés kapálózó ellenlábasai – Így építik az úgynevezett szeretetországot a "békés" tiszások. Fotó: Hatlaczki Balazs / MW archív

A Háborúellenes Gyűlés ellenlábasai – élő adásban lökdösték a HírTV operatőrét

Telt házas rendezvény volt a győri Háborúellenes Gyűlés. Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott, a találkozó időszerűségét a világban terjedő háborús állapot is adta.

Mindeközben Magyar Péter megfáradt rendezvényéről még a baloldali 24.hu is elismerte, hogy tömegesen szállingóztak el a résztvevők. A Tisza egyre kisebb területekre szervezi a rendezvényeit, hogy azokat megtöltve nagy létszámot próbáljon sejtetni. Az érdektelenséget az is igazolja, hogy a számadatok alapján a miniszterelnök rajzával is többen foglalkoztak, mint Magyar Péterrel.

Akik pedig megmaradtak a helyszínen, azok egyáltalán nem a béke és a szeretet jegyében voltak jelen; erőszakosan lökdösni kezdték a HírTV operatőrét. Ráadásul még a munkáját végző riporter mikrofonját is el akarták venni.

Alább látható a HírTV felvétele, ahogy Magyar Péter szimpatizánsai lökdösik az operatőrt:



