RETRO RÁDIÓ

A következő hónapokban is ki kell állni a magyar hazáért!

A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlés is hatalmas sikert aratott a béke mellett kiálló emberek körében. Balatoni Katalin ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a következő hónapokban is a magyar nemzetért fognak küzdeni, hiszen ez egy közös cél.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.30. 16:18
Háborúellenes Gyűlés összetartozás béke

Balatoni Katalin Pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen elmondta, hogy a következő hónapokban is az országért fognak dolgozni és megmutatják az ilyen találkozók alkalmával, hogy a jobboldali közösségek milyen összetartóak. 

Balatoni Katalin
Balatoni Katalin: a magyar hazát a következő hónapokban is meg fogjuk védeni! Fotó: Facebook/ Balatoni Katalin

Azért, hogy találkozzunk és összekapcsolódjunk, hiszen egymásból tudunk megerősödni és nagyon fontos az, hogy érezzük, van közös célunk, van miért hinni és van miért küzdeni és ezt fogjuk tenni a következő hónapokban, hogy kiállunk a magyar hazáért, a magyar nemzetért

- mondta a miniszterelnöki biztos a Metropol azon kérdésre válaszolva, hogy miért tartja rendkívül fontosnak a Háborúellenes Gyűléseken való részvételt. 

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu