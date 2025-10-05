Látó János, az őrült, szektás, nőgyűlölő, „önjelölt” próféta is ott lesz az álhírgyártók találkozóján!

Még azt sem tudjuk, pontosan hogy hívják, mert erről is össze-vissza beszél. Rá alapozzák most a hazug álhírgyártók "Zsolti bácsi" kitalált karakterét.
„Az asszony legyen engedelmes!” – hangoztatja fennhangon Látó János, mintha valami középkori falusi kántor reinkarnációja lenne. Úgy tűnik, a balliberális ellenzéki álhírgyártók annyira kétségbe vannak esve, hogy még leghangosabban harsogott elveiket, az „egyenlőség, szabadságot” is szembeköpő démonokról, sátáni seregekről, túlvilágról hadováló, a rákot imával gyógyító, „Jézus illatú”, nőgyűlölő prófétával is összefognak. A belépési pont egy: hazudjon gátlástalanul, és találja ki a „Zsolti bácsi” nevű fiktív pedofil karaktert.
János, aki azért változtatta meg a nevét Lázokról Látóra, mert az Ószövetségben a 'látó' a próféta szinonimája, úgy tűnik, nem ismeri pontosan a Szentírást. Szerepel benne ugyanis egy ilyen mondat is:
Ne tanúskodj hamisan.
Ez nem puszta díszítés, hanem Isten szava. Be kellene tartani. Ez pedig azt is jelenti, hogy nem kellene részt venni se pedofil-mesék kitalálásában, se álhírek gyártásában. Látó Jánosnak egy „mentsége” van: bolond. Persze ez egy olyan „mentség”, ami sokszorosan felveti azok felelősségét, akik most felhasználják kicsinyes hatalmi terveikhez. A teljes kép ettől tehát csak még szörnyűbb.
Látó ugyanis saját elmondása szerint tizenhárom évig démoni hatás alatt állt. Majd megunta, hogy online prédikációit leginkább gardróbszekrények és félhomályos nappalik falai hallgatják. Persze, hiszen a szónoklatai inkább egy kórházi zárójelentés szövegét idézik, semmint teológiai traktátusokat. Ezért kitalálta a „Zsolt bácsi” nevű pedofil-karaktert, és a szőlő utcai álhírbotrányban is fontos szerepet vállalt.
Pedig korábban szektás tevékenységet folytatott, és olyan állításokat tett, amelyek leginkább egy ezoterikus kávéházba valók. Látó, a „csodatévő” bohóc, akinek szavai inkább kabarétréfák, mint isteni kinyilatkoztatások. Szerinte a pápa maga az Antikrisztus, kétszer lépett ki a Hit Gyülekezetéből, és a saját szektájában prédikál. Hol arról mesél, hogy eltűnik a platina valakinek a vállából, hol arról, hogy visszanövesztette egy ember agyát.
Kocsis Máté Fidesz frakcióvezető azt nem érti, hogy miért nem tett senki feljelentést az ügyben, ha itt valódi pedofil bűncselekményről van szó, és tudtak róla Látóék? A botrány mégis országos ügy lett.
Szóval, ha valaki eddig nem tudta volna: így születik a modern „próféta”. Egy önjelölt álhírharcos, aki a Bibliát idézi, amikor épp eszébe jut, közben azonban gátlástalanul hazudik, hogy a saját rögeszméit és politikai megrendelőit szolgálja.
És mi a tanulság? Hát az, hogy ha valaki egyszer a gardrób előtt, mobiltelefonnal a kezében prófétának képzeli magát, abból még nem lesz hiteles tanú. Csak egy újabb futóbolond, aki saját démonaival küzd – és közben másokat akar belerángatni az őrületébe.
Ha valóban „az igaz ember ösvénye olyan, mint a hajnal világossága”, akkor ennek a „prófétának” az útja legfeljebb egy kihunyt villanykörte fénye. És az is csak pislákol – mielőtt végleg kiég.
Az elmeháborodott Látó János ebbe a YouTube "műsorában" például arról hadovál, hogy a katolikus egyház egy gonosz, démoni nő, a bibliai királynő Jazabel befolyása alatt áll:
