Puzsérék az álhírgyárosok mellett tüntetnek – az ütődött „csodatévő próféta” is fellép

A Szőlő utcai álhírbotrányt kirobbantó Látó János is ott lesz azon a tüntetésen, amelyet Puzsér Róbert szervez a Juhász Péter melletti kiállás jegyében.
Juhászt kihallgatták a nyomozók, miután a volt baloldali politikus és Látó János együtt alkotta meg a nem létező ózdi gyermekotthonban pedofil rémtetteket elkövető „Zsolt bácsi” képzelt karakterét. A Zsolti bácsi-ügy állítólagos informátora, Látó János is felszólal azon a tüntetésen, melyet Puzsér Róbert szervez vasárnap a fővárosban. A publicista ugyanis szolidaritási demonstrációval kíván kiállni Juhász Péter mellett, akit pénteken hallgattak ki a budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség épületében a Szőlő utcai álhírbotrány miatt.
Puzsér saját közösségi oldalán osztotta meg az Elég a megfélemlítésből címet viselő tüntetésen felszólalók névsorát, akik között megtalálható Látó János, aki először beszélt „Zsolti bácsiról” a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen. Vele együtt alkotta meg a volt baloldali politikus a nem létező ózdi gyermekotthonban pedofil rémtetteket elkövető „Zsolt bácsi” képzelt karakterét. Erről Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője írt közösségi oldalán, beszámolva arról, hogy Juhász igyekezett titokban tartani társa nevét: podcastműsorában, ahol az ózdi – valótlan – téma előkerült, csak Lajosként mutatta be Látót.
Kocsi Máté tudatta azt is: Látó Jánosnak nem csak a történetei hamisak, hanem a neve is. Valójában Lázok Jánosnak hívják. Az anyakönyvezett név azonban nem felelt meg neki, ezért „Látó” lett belőle, méghozzá azért, mert az Ószövetségben a prófétát „látónak” is fordítják, és ő prófétának is gondolja magát.
Kocsis Máté a mai tüntetést szervező Puzsérnak is üzent: a kormánypárti politikus szeretné,
ha a megmondóember a vasárnapi uszító és gyűlölködő ankéton megkérdezné Látó Jánost és Juhász Pétert az ország gondolkodó részének nevében, hogy ha bizonyítékuk és informálóik voltak egy súlyos pedofilügyben, akkor miért nem tettek feljelentést?
Kocsis Máté emlékeztet: Látó János nem tett feljelenést, amikor az állítólagos áldozatok elmesélték neki állítólagos történetüket, pedig az egyetlen helyes viselkedés ez lett volna. De Juhász Péter sem tett semmilyen lépést a hatóságok felé, pedig hetek óta tényként hivatkozik Látó állításaira.
A Fidesz frakcióvezetője egy vasárnap reggeli videóban el is mondta: az, Juhász Péter tart kiselőadást a vasárnapi tüntetésen,
azért nagyon gusztustalan, mert éppen most kaptuk rajta egy rágalmazáson.
Kocsis azt is jelezte, Juhász tette büntető törvénykönyvbe ütközik.
– Juhász Péter volt az egyik, aki felépítette ezt a Szőlő utcai álhírbotrányt, ezt a rágalomhadjáratot, majd miután lebukott, hirtelen megbékélésrendezvényre szeretne menni
– mutatott rá a frakcióvezető.
Látó János meghökkentő videóival tele az internet, az egyikben például azt részletezte, hogy volt idő, amikor kiállt az utcára prédikálni, de nem akárhogy. – Keményen adtam az embereknek – mondta, majd arról beszélt, hogy valaki, akivel az utcán veszekedett, megtért. De nem csak térített, gyógyított is – legalábbis saját elmondása szerint. Egy úgynevezett prédikációja hatására például
meggyógyult egy nő válla, és még a rögzítő platinadarab is eltűnt a testrészből.
Aztán egy másik nőről beszélt, aki agysorvadásban szenvedett, de imádkoztak érte, és még az elsorvadt rész is visszanőtt. A csodálatos esetek sora még nem ért véget – legalábbis az online tanításban:
pálinkafőzésen egy cigányasszonyért imádkozott, és a nő „meggyógyult a rákból”.
Látó János online szónoklataiban vallott saját megpróbáltatásairól is, egyik alkalommal így: „Tudjátok, mit jelent az, hogy más szellemet venni? Azt jelenti, barátom, hogy
démonikus befolyás alá kerülsz, igézet alá kerülsz. Én tudom, 13 évig éltem igézet alatt.
Sőt, utána is, nem tudom, hány év kellett, hogy megszabaduljak az igézet alól.”
Máskor az ecsetelte, hogy egyszer rászállt a Szent Szellem, a földre nyomta, mire kidőltek a szájából a gonosz szellemi lények. Saját bevallása szerint Látó így szabadult meg a drog és az alkohol fogságából.
Beszélt arról is, hogy az ő és felesége is kínaiul kezdett beszélni, pedig nem is ismerik a nyelvet. Látó János ezt mondta: „Volt olyan, hogy egy órát is szóltam nyelveken.
Sose felejtem el, amikor elkezdtem kínaiul nyelveken szólni, s sírtam, képzeljétek el, sírtam.
Ez olyan ’87-ben lehetett, térdepeltem és sírva könyörögtem, és egy nagyon furcsa nyelven, szerintem kínaiul, vagy nem tudom, milyen nyelven, de valamilyen nagyon érdekes nyelven szóltam, és tudtam, hogy én könyörgök és közbenjárok emberekért.”
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.