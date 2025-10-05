Puzsérék az álhírgyárosok mellett tüntetnek – az ütődött „csodatévő próféta” is fellép

Juhászt kihallgatták a nyomozók, miután a volt baloldali politikus és Látó János együtt alkotta meg a nem létező ózdi gyermekotthonban pedofil rémtetteket elkövető „Zsolt bácsi” képzelt karakterét. A Zsolti bácsi-ügy állítólagos informátora, Látó János is felszólal azon a tüntetésen, melyet Puzsér Róbert szervez vasárnap a fővárosban. A publicista ugyanis szolidaritási demonstrációval kíván kiállni Juhász Péter mellett, akit pénteken hallgattak ki a budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség épületében a Szőlő utcai álhírbotrány miatt.

Juhász Péter, Puzsér Róbert, Látó János - Forrás: MW/ Magyar Nemzet

Puzsér saját közösségi oldalán osztotta meg az Elég a megfélemlítésből címet viselő tüntetésen felszólalók névsorát, akik között megtalálható Látó János, aki először beszélt „Zsolti bácsiról” a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen. Vele együtt alkotta meg a volt baloldali politikus a nem létező ózdi gyermekotthonban pedofil rémtetteket elkövető „Zsolt bácsi” képzelt karakterét. Erről Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője írt közösségi oldalán, beszámolva arról, hogy Juhász igyekezett titokban tartani társa nevét: podcastműsorában, ahol az ózdi – valótlan – téma előkerült, csak Lajosként mutatta be Látót.

A neve is hamis

Kocsi Máté tudatta azt is: Látó Jánosnak nem csak a történetei hamisak, hanem a neve is. Valójában Lázok Jánosnak hívják. Az anyakönyvezett név azonban nem felelt meg neki, ezért „Látó” lett belőle, méghozzá azért, mert az Ószövetségben a prófétát „látónak” is fordítják, és ő prófétának is gondolja magát.

Kocsis Máté a mai tüntetést szervező Puzsérnak is üzent: a kormánypárti politikus szeretné,

ha a megmondóember a vasárnapi uszító és gyűlölködő ankéton megkérdezné Látó Jánost és Juhász Pétert az ország gondolkodó részének nevében, hogy ha bizonyítékuk és informálóik voltak egy súlyos pedofilügyben, akkor miért nem tettek feljelentést?

Kocsis Máté emlékeztet: Látó János nem tett feljelenést, amikor az állítólagos áldozatok elmesélték neki állítólagos történetüket, pedig az egyetlen helyes viselkedés ez lett volna. De Juhász Péter sem tett semmilyen lépést a hatóságok felé, pedig hetek óta tényként hivatkozik Látó állításaira.