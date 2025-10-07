„Köszönöm Magyarország Kormányának, ami itthon van!” - megdöbbentő, amit a magyar blogger közölt

A TikTokról ismert festő, Schauer Viktor László, összevetett a hazai és a nyugati panel lakás árakat. Megdöbbentő számokat mutatott a Facebook-oldalán közzétett posztjában.

Schauer Viktor László összevetette a hazai és a németországi árakat Fotó: Facebook

Schauer Viktor László szerint Budapesten egy 2 szobás panel lakás havi összköltsége 2025 ben így alakul:

Villany 6.081 ft/hó

Gáz 4.255 ft/hó

Víz 5.590 ft/hó

Fűtés 6.991 ft/hó

Összesen: 22.917 ft az ÷ 400 ft (1€) = 57,3€/hó

Nos! Németországban a számlánk 2024 tavaszán: Villany 180€/hó, Gáz 350€/hó, Víz benne volt a bérleti díjban. Egy 65 m² lakás bérleti díja volt hidegen 1050€ . Ez Összesen 1580€/hó volt. Ami 632.000ft/hó! Ezt mind 1 lakásra számoltam. Kint nekünk 2 lakásunk, és 1 nagy irodánk volt raktárral. Fényévekre vagyunk a kiadásokkal itthon! Aki itthon reklamál javaslom menjen ki Nyugatra! Óvoda havi 350€ volt... okés kaptunk 2 gyerek után 500€ családi pótlékot... sokra nem mentünk vele. Szóval mindenkinek javaslom menjen ki nyugatra úgy egy évre utána megfogja becsülni azt, ami itthon van. Nem bántuk meg hogy haza jöttünk élni Magyarországra. Köszönöm a Magyarország Kormányának, ami itthon van! Biztonság, tisztaság, nyugalom. A fegyelmet növelni kell, nem szabad teret engedni az LMBTQ és a Migráció & Ukrán barát baloldali anarchistáknak! Dicsőség Magyarországnak

– írja a bejegyzésében a festő.