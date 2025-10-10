RETRO RÁDIÓ

Kitört a pánik, brutális földrengés rázta meg az országot

7,6-os magnitúdójú földrengésről érkezett hír. A rengés után szökőár-riasztást adtak ki.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 06:52
Fülöp-szigetek szökőár földrengés

Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én, helyi idő szerint 9:43-kor - jelentette a Fülöp-szigeteki Vulkán- és Szeizmológiai Intézet (Phivolcs).

földrengés
Földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát / Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

A rengés az ország tengerparti részén, körülbelül 62 kilométerre Manay városától keletre, 10 kilométeres mélységben következett be a Phivolcs jelentése szerint.

Az USGS amerikai földtani intézet 7,4-es magnitúdót adott meg, míg az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ a rengés mélységét 58 kilométerre jelezte, és szintén 7,4-es erejűnek minősítette azt.

A Phivolcs igazgatója, Teresito Bacolcol közölte, hogy a rengés után további utórengésekre és károkra kell számítani. A dél-fülöp-szigeteki Davao Oriental tartomány kormányzója, Edwin Jubahib megerősítette, hogy több épület is megsérült.

A rengés után a Fülöp-szigeteken és Indonéziában is szökőár-riasztást adtak ki. A Phivolcs figyelmeztetett, hogy hét tartományban a tengerparti területek lakosait haladéktalanul emelt terepre vagy beljebb, a parttól messzebb eső területekre kell evakuálni, mert az áradás hullámok akár 1-3 méterrel is meghaladhatják a normális dagályszintet. Indonéziában, Észak-Szulavézi és Pápuai régiókban legfeljebb 50 centiméteres hullámokat várnak.

Az Egyesült Államok szökőár-figyelő szolgálata szerint a rengés epicentrumától 300 kilométeren belüli partvidékeken veszélyes hullámok kialakulása lehetséges.

Az eseményről szóló jelentések megjegyzik, hogy a mostani rengés mindössze két héttel a Fülöp-szigetek középső Cebu tartományát sújtó 6,9-es magnitúdójú, 72 halálos áldozattal és 559 sérültet okozó földrengés után következett be. A Fülöp-szigetek a Csendes-óceáni "Tűzgyűrűn" fekvő földrengés-aktív zónában fekszik, ahol évente több mint 800 földrengést regisztrálnak - írja az MTI.

 

