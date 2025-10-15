Megtalálták az álhírbotrány álszakértőjét! Ő a kókler testbeszédelemző!

Egy ingatlanügynök, volt újságíró készíti azokat az áltudományos videókat, amelyek célja kormánypárti politikusok, köztük a Szőlő utcai javítóintézettel összefüggő álhírbotrány fő célpontja, Semjén Zsolt lejáratása, hiteltelenítése. Fehér Attila kommunikációs és testbeszédszakértőként kínálja „szolgáltatásait”, noha utóbbi területen nincs pszichológiai végzettsége, szakképzettsége, így szakmai jogosultsága sincs - derítette ki a Magyar Nemzet.

Megtalálták az egyik hiányzó láncszemet a Szőlő utcai álhírbotrányban. Fotó: Fehér Attila Forrás: linkedIn

Megtalálták az egyik hiányzó láncszemet a Szőlő utcai álhírbotrányban, a Magyar Nemzet kiderítette, hogy ki áll a Testbeszéd nevű áltudományos lejáratóoldal mögött. A Youtube-csatornát Fehér Attila üzemelteti, a 42 éves nyíregyházi férfi készíti azokat a videókat, amelyek a tudományosság látszatát keltve elemzik kormánypárti politikusok nonverbális kommunikációját, azaz „testbeszédét” azt állítva, hogy ellentmondás van a szavaik és a gesztusaik között. A honlapján kommunikációs és testbeszédszakértőként kínálja „szolgáltatásait”, noha utóbbi területen nincs pszichológiai végzettsége, szakképzettsége, így szakmai jogosultsága sem – írja a Ripost.

Fehér Attila újságíró és ingatlanügynök a Nyíregyházi Televízió (NYTV) mellett megfordult a HVG szerkesztőségében is. Magáról azt írja, „több mint egy évtizeden át riporterként és szerkesztőként kutattam a szavak mögötti igazságot, megtanulva dekódolni a kimondatlan üzeneteket és a valódi szándékokat. Az elmúlt 7 évben HR szakemberként pedig abban segítem a cégeket, hogy megtalálják a megfelelő embereket a megfelelő pozíciókba, többek között a verbális és a nonverbális kommunikáció elemzésével.”

Megtévesztő, áltudományos elemzések

Csatornája akkor vált széles körben ismertté, amikor áltudományos elemzéssel szállt be a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elleni lejáratókampányba.

A Testbeszéd Youtube-csatorna leírásában – ahol Fehér neve nincs feltüntetve – az szerepel, hogy a tartalom „szórakoztató és véleményközlő célt szolgál, nem minősül tudományos tényállításnak”.

A videói ezzel szemben a komoly szakértői elemzés látszatát keltik. A már idézett honlapján ugyanakkor kifejezetten szakértőnek adja ki magát, valójában azonban videói nélkülöznek mindenféle pszichológiai, viselkedéstudományi vagy hasonló, tényleges szakmai felkészültséget. Mindebből az következik, hogy zavaros elemzéseit nem a tudomány, hanem leginkább a politikai manipuláció szándéka vezérli.