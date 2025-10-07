Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: a Fidesz 8 százalékponttal előzi a Tiszát

A Magyar Társadalomkutató friss adatai alapján a Fidesz–KDNP stabilan őrzi vezető pozícióját: a kormánypártokat az aktív szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékra mérséklődött. A pártverseny átrendeződése leginkább a kispártoknak kedvezett, amely igazán a Tisza számára jelent érezhető veszteséget, hiszen a kormánypártokhoz képest továbbra is 8 százalékpontos lemaradásban van.
A kormánypártok stabilitása továbbra is megkérdőjelezhetetlen: a Fidesz-KDNP-re az aktív szavazó pártválasztók közel fele (47 százalék) adná le a voksát, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékon áll, és immár hónapok óta nem tudja ledolgozni a nyolc százalékpontos hátrányát – ami egyértelműen a korábbi politikai lendület kifulladását mutatja. A kiábrándult tiszások elsősorban a Kétfarkú Kutya Pártnál (4 százalék) és a Mi Hazánknál (6 százalék) találtak új politikai otthonra. A Demokratikus Koalíció eközben tovább gyengült: a Dobrev Klára vezette párt már csak 2 százalékon áll.
A felmérés alapján jelenleg három politikai erő számíthat biztos parlamenti jelenlétre: a Fidesz–KDNP, a Tisza Párt és a Mi Hazánk Mozgalom. Jelen állás szerint a 4 százalékos Kétfarkú Kutya Párt is közel áll, hogy átlépje a belépési küszöböt. A Demokratikus Koalíció támogatottsága továbbra is messze elmarad a parlamenti bejutás határától.
A Magyar Társadalomkutató trendadatai alapján a Fidesz–KDNP stabilizálta választói bázisát, ami valószínűleg nem független a kormány jóléti intézkedéseitől – így az Otthon Start Program kedvező fogadtatásától, illetve a családi adókedvezmények bővítésétől és a háromgyermekes édesanyák szja-mentességétől. A Tisza Párt ezzel szemben nem tudott javítani a 8 százalékpontos hátrányán. A párt támogatottságára hatással lehetett Magyar Péter lendületét vesztett országjárása, a Tarr Zoltán nevéhez fűződő Tisza-adóbotrány, valamint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye is. A Demokratikus Koalíció Dobrev Klára vezetésével sem talált magára, és a párt által napirendre emelt Szőlő utcai álhírbotrány pedig inkább visszaesést, mintsem áttörést okozott. A Mi Hazánk Mozgalom továbbra is jobboldali kormánykritikus alternatívát kínál, és tartani tudja parlamenti küszöb feletti támogatottságát. Mivel a Kétfarkú Kutya Párt az elmúlt hónapok politikai mozgásai nyomán megközelítette az 5 százalékos bejutási küszöböt, így a kutatási közleményben ismét önálló pártként szerepel, és immár nem része a „egyéb pártok” kategóriájának - írja a társadalomkutató.hu.
A kutatás 1000 fő telefonos (CATI) megkérdezésével készült. Az adatfelvételre 2025. szeptember 29. és október 1. között került sor. A minta reprezentatív a 18 éves és annál idősebb magyar lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. A 1000 fős minta mellett, 95 százalékos megbízhatósági szinten, a maximális mintavételi hiba ±3,16 százalék.
