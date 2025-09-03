Rohantak a tűzoltók! Brutális ütközés Debrecenben

Mentőt is kellett hívni.
Két személyautó karambolozott Debrecenben, a 4-es főút belterületi szakaszának 229-es kilométerszelvényénél - írja a katasztrófavédelem. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett.
