Nem kaptak fizetést, nem indultak el a fővárosi kukások szerda reggel

A baloldali vezetésű Budapesten tovább fokozódik a káosz.
A Magyar Nemzet információi szerint lényegében sztrájkba lépett a fővárosi kukások egy jelentős része, miután nem sikerült bérmegállapodást kötniük munkáltatójukkal, a MoHu Budapest Zrt.-vel. A kukásautók egy rész szerda reggel a telephelyen maradt, a dolgozók nem vették fel a munkát.
A lap azt is írja, hogy a kukások egy hete nem kaptak fizetést, feltehetően ez is közrejátszott a döntésükben. A sztrájk nem teljeskörű, jó néhányan munkába álltak szerda reggel. A rendelkezésre álló információk szerint a kukásautók az Ecseri úti, illetve a másik két budapesti telepről sem indultak el szokásos útjukra.
Mindez ugyanazon a napon, amikor a taxisok egy része is sztrájkba kezdett a fővárosban.
Amint arról beszámoltunk, szerda reggel több helyszínen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetésbe kezdett két taxis szakszervezet, így tiltakozva a főváros taxirendeletének szigorítása ellen. A rendelet megváltoztatásával kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke nehezményezte, hogy több olyan javaslat is szerepel benne, melyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal.
Mindez azt jelzi, hogy a baloldali városvezetésű Budapesten napról napra egyre nagyobb a káosz és az elégedetlenség.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.