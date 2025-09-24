Nem kaptak fizetést, nem indultak el a fővárosi kukások szerda reggel

A Magyar Nemzet információi szerint lényegében sztrájkba lépett a fővárosi kukások egy jelentős része, miután nem sikerült bérmegállapodást kötniük munkáltatójukkal, a MoHu Budapest Zrt.-vel. A kukásautók egy rész szerda reggel a telephelyen maradt, a dolgozók nem vették fel a munkát.

A kukások egy része sztrájkol, miközben a taxisok sztrájkolnak. Egyre nagyobba káosz a Karácsony Gergely vezette Budapesten (korábbi felvétel) Fotó: Nagy Zoltan / Metropol

A lap azt is írja, hogy a kukások egy hete nem kaptak fizetést, feltehetően ez is közrejátszott a döntésükben. A sztrájk nem teljeskörű, jó néhányan munkába álltak szerda reggel. A rendelkezésre álló információk szerint a kukásautók az Ecseri úti, illetve a másik két budapesti telepről sem indultak el szokásos útjukra.

Mindez ugyanazon a napon, amikor a taxisok egy része is sztrájkba kezdett a fővárosban.

Amint arról beszámoltunk, szerda reggel több helyszínen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetésbe kezdett két taxis szakszervezet, így tiltakozva a főváros taxirendeletének szigorítása ellen. A rendelet megváltoztatásával kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke nehezményezte, hogy több olyan javaslat is szerepel benne, melyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal.