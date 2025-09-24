RETRO RÁDIÓ

Nem kaptak fizetést, nem indultak el a fővárosi kukások szerda reggel

A baloldali vezetésű Budapesten tovább fokozódik a káosz.

Megosztás
Szerző: WM
Létrehozva: 2025.09.24. 10:03
Budapest sztrájk főváros szakszervezetek kukások

A Magyar Nemzet információi szerint lényegében sztrájkba lépett a fővárosi kukások egy jelentős része, miután nem sikerült bérmegállapodást kötniük munkáltatójukkal, a MoHu Budapest Zrt.-vel. A kukásautók egy rész szerda reggel a telephelyen maradt, a dolgozók nem vették fel a munkát. 

lomtalanítás Budapesten
A kukások egy része sztrájkol, miközben a taxisok sztrájkolnak. Egyre nagyobba  káosz a Karácsony Gergely vezette Budapesten (korábbi felvétel)  Fotó: Nagy Zoltan / Metropol

A lap azt is írja, hogy a kukások egy hete nem kaptak fizetést, feltehetően ez is közrejátszott a döntésükben. A sztrájk nem teljeskörű, jó néhányan munkába álltak szerda reggel. A rendelkezésre álló információk szerint a kukásautók az Ecseri úti, illetve a másik két budapesti telepről sem indultak el szokásos útjukra. 

Mindez ugyanazon a napon, amikor a taxisok egy része is sztrájkba kezdett a fővárosban. 

Amint arról beszámoltunk, szerda reggel több helyszínen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetésbe kezdett két taxis szakszervezet, így tiltakozva a főváros taxirendeletének szigorítása ellen. A rendelet megváltoztatásával kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke nehezményezte, hogy több olyan javaslat is szerepel benne, melyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal. 

Mindez azt jelzi, hogy a baloldali városvezetésű Budapesten napról napra egyre nagyobb a káosz és az elégedetlenség.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu