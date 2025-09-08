RETRO RÁDIÓ

Felcsaptak a lángok Mezőhegyesen, teljes terjedelmében ég a csarnok

A tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.08. 21:05
mezőhegyes tűzoltó tűz oltás

Kigyulladt egy csarnoképület hétfőn Mezőhegyesen, a tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Kigyulladt egy csarnoképület hétfőn Mezőhegyesen / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az 1800 négyzetméter alapterületű, Hársfa utcai csarnok teljes terjedelmében ég, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak - írták.

 

A mezőkovácsházi, az orosházi, a hódmezővásárhelyi és a makói hivatásos, valamint a battonyai önkéntes tűzoltók több vízsugárral próbálják megfékezni a tüzet. A munkálatokat a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu