Felcsaptak a lángok Mezőhegyesen, teljes terjedelmében ég a csarnok

Kigyulladt egy csarnoképület hétfőn Mezőhegyesen, a tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Kigyulladt egy csarnoképület hétfőn Mezőhegyesen / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az 1800 négyzetméter alapterületű, Hársfa utcai csarnok teljes terjedelmében ég, valamint mintegy kétezer négyzetméteren raklapok is lángra kaptak - írták.