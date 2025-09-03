Már csak ez hiányzott! Útlezárás a durva hármas karambol miatt Szegeden

Három személyautó karambolozott Szegeden, a Petőfi Sándor sugárúton - írja a katasztrófavédelem. A Földváry utca és a Tisza Lajos körút közötti balesetnél a város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.