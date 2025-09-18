Közleményt adott ki a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverének lefoglalása kapcsán

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, csütörtökön rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusz házánál, visszavonták a fegyverviselési engedélyét, valamint lefoglalták a fegyvert.

Megszólalt a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverének lefoglalása kapcsán Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Több feljelentés is érkezett a Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan – tudatta rövid közleményben csütörtökön délelőtt a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A közleményben nem térnek ki rá, de nyilvánvalóan ez volt az a rendezvény, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkarfőnök fegyverrel az oldalán lépett az emberek közé.

Az ügyben a Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálják a történtek körülményeit. A közleményben kitértek arra is: a folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.

Ruszin-Szendi Romolusz ügye az utóbbi napokban nagy port kavart: egy fotó tanúsága szerint a volt vezérkari főnök, egy lakossági fórumon lőfegyvert viselt a ruházata alatt - emlékeztet cikkében az Origo.