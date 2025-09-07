Kötcsén plakátautók emlékeztetik Magyar Péter híveit arra, mit tervez a Tisza Párt

Kötcsén, két plakátautóval, indította el kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza-adóról. Mint fogalmaztak, azért indítottak kampányt, mert Magyar Péterék eltitkolnák adóterveiket a választók elől, céljuk pedig, hogy mindenkihez eljussanak Magyar Péterék többkulcsos adó bevezetésével kapcsolatos tervei és Tarr Zoltán szavai, miszerint: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

Forrás: Magyar Nemzet

A Tisza brutális adóemelést tervez, 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetnének be, ezzel már azokat is komoly adótöbblet sújtaná, akik jóval az átlag alatt keresnek.

Hangsúlyozták, Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke be is vallotta, hogy el akarják titkolni az intézkedéseket. Azt mondta: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

– Világos: a Tisza a választók átverésével akar elindulni a választáson. Ez nem helyes, ezért indítottunk kampányt. Minden magyarhoz jusson el a Tisza adóterve, hiszen ez minden magyar családot érint – írta a mozgalom a Facebookon.