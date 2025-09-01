RETRO RÁDIÓ

Kitört a kereke: Hatalmas csattanás a III. kerületben

A forgalom korlátozása a közösségi közlekedést is érinti.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.01. 06:31
karambol Bécsi út akadály forgalom

Összeütközött két gépkocsi a III. kerületi Bécsi úton, nem messze a Bojtár utcától - írja a katasztrófavédelem. Az ütközés erejétől kitört az egyik jármű kereke. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsikat, amelyekben összesen öten utaztak. A karambol miatt forgalmi akadály alakult ki, amely a közösségi közlekedési járművek haladását is érinti.

