Kitört a kereke: Hatalmas csattanás a III. kerületben

A forgalom korlátozása a közösségi közlekedést is érinti.
Összeütközött két gépkocsi a III. kerületi Bécsi úton, nem messze a Bojtár utcától - írja a katasztrófavédelem. Az ütközés erejétől kitört az egyik jármű kereke. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsikat, amelyekben összesen öten utaztak. A karambol miatt forgalmi akadály alakult ki, amely a közösségi közlekedési járművek haladását is érinti.
