Durva frontális karambol a főúton! Terelik a forgalmat

Frontálisan ütközött egy motorkerékpár és egy személyautó a 2-es főút Vác és Szendehely közötti szakaszán, a 43-as kilométerszelvénynél - írja a katasztrófavédelem. A balesethez a váci hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon váltakozva halad a forgalom.