Brutális ötös karambol a főváros szívében! Ezt jobb, ha elkerülöd

Öt személyautó karambolozott Budapest XI. kerületében, a Budaörsi úton - írja a katasztrófavédelem. A Nagyszőlős utca és a Töhötöm utca közötti szakaszon történt balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávban halad a forgalom.