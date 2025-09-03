Brutális ötös karambol a főváros szívében! Ezt jobb, ha elkerülöd

Korlátozza a forgalmat a baleset.
Öt személyautó karambolozott Budapest XI. kerületében, a Budaörsi úton - írja a katasztrófavédelem. A Nagyszőlős utca és a Töhötöm utca közötti szakaszon történt balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávban halad a forgalom.
