Most érkezett: brutális buszbaleset történt, sok a halott és a sérült

Az esetről videó is készült.
Legalább tíz ember meghalt és 41 megsérült Mexikó középső részén, miután vonat ütközött egy busszal egy vasúti átjáróban México szövetségi államban - közölték hétfőn a helyi hatóságok.
Összesen 41 sérültünk van (...) és 10 haláleset
- nyilatkozta Adrián Hernández, México szövetségi állam polgári védelmi főkoordinátora a helyi Milenio televíziós csatornának.
A biztonsági kamerák felvételei szerint a kétszintes busz a vasúti átjárónál várakozott, majd a jármű elindult, de néhány másodperccel később elgázolta a hirtelen megjelent tehervonat.
A közösségi médiában közzétett felvételeken látható, hogy a baleset után több utas saját erejéből kikászálódik a buszból, és emberek közelednek a helyszínhez, hogy segítsenek a többi áldozatnak.
A busz sofőrjét őrizetbe vették a helyi ügyészség kérésére - tette hozzá Adrián Hernández, aki azt is közölte, hogy a 41 sérült közül négyen válságos állapotban vannak - írja az MTI.
