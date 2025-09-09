Most érkezett: brutális buszbaleset történt, sok a halott és a sérült

Legalább tíz ember meghalt és 41 megsérült Mexikó középső részén, miután vonat ütközött egy busszal egy vasúti átjáróban México szövetségi államban - közölték hétfőn a helyi hatóságok.

A balesetben 10 ember életét vesztette Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Összesen 41 sérültünk van (...) és 10 haláleset

- nyilatkozta Adrián Hernández, México szövetségi állam polgári védelmi főkoordinátora a helyi Milenio televíziós csatornának.

A biztonsági kamerák felvételei szerint a kétszintes busz a vasúti átjárónál várakozott, majd a jármű elindult, de néhány másodperccel később elgázolta a hirtelen megjelent tehervonat.

A közösségi médiában közzétett felvételeken látható, hogy a baleset után több utas saját erejéből kikászálódik a buszból, és emberek közelednek a helyszínhez, hogy segítsenek a többi áldozatnak.

A busz sofőrjét őrizetbe vették a helyi ügyészség kérésére - tette hozzá Adrián Hernández, aki azt is közölte, hogy a 41 sérült közül négyen válságos állapotban vannak - írja az MTI.