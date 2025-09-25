Bejelentették a nemzeti konzultáció legújabb kérdését

A Magyarország kormánya Facebook-oldalán bemutatták az októberben induló új nemzeti konzultáció legújabb témáját és kérdését, ami a rezsicsökkentéssel és az orosz energiaforrásokkal lesz kapcsolatos.

Októberben indul a közteherviselésről és adókról szóló új nemzeti konzultáció (Fotó: Ujvári Sándor)

A kérdés így hangzik majd pontosan:

Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?

A bejegyzéshez azt írták: „A brüsszeli bürokraták ki akarják vezetni a rezsicsökkentést, és azt akarják, hogy az emberek piaci árat fizessenek. Mindezt tetézi, hogy Brüsszel és több ellenzéki párt is újabban már az orosz olaj és gáz vásárlását is meg akarja tiltani Magyarország számára. Ne engedjük, hogy végrehajtsák ezeket a veszélyes terveket!”

Hidvéghi Balázs korábban már két másik témát és kérdést is ismertetett. Ennek értelmében lesz kérdés majd a családi adókedvezmények és az egy- vagy többkulcsos adó témakörében is.

Az első kérdés így hangzik:

Egyetért Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert váltsa-e fel egy magasabb kulcsú, többsávos rendszer?

Míg a második kérdés erre vonatkozik:

Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?

A nemzeti konzultációt október elején kezdik majd kézbesíteni minden magyar felnőtt lakos számára. A kérdőívek visszaküldése ingyenes lesz a csomagban található válaszborítéknak köszönhetően.