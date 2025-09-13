A 13. havi nyugdíjat is célba vette a Tisza Párt

A Ripost írja, hogy Magyar Péter szakértői korábban több dehonesztáló kijelentést is tettek a nyugdíjaskorúakra, de az is egyértelművé vált az utóbbi hetekben hogy a Tisza a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is eltörölné. Erről beszélt például párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita, aki a 13. havi nyugdíj eltörlését vetette fel a Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán, ahol gúnyosan kinevette a kormány intézkedését.

– Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak

– fogalmazott, nevetségesnek nevezve a kormány intézkedését.

Petschnig Mária Zita egy másik rendezvényen korábban már kifejtette véleményét a 13. havi nyugdíjról. Akkor felolvasott egy hozzá érkezett kérdést: „Mi a véleménye arról, hogy a 13. havi nyugdíj helyett 13. havi átlagnyugdíjat kapjon minden nyugdíjas? Tehát az összes kifizetett nyugdíjat, osztva a nyugdíjasok számával.” Az ellenzéki közgazdász szerint ez jobb lenne, mint a mai rendszer.

Ez igazságosabb lenne, mert

nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már más tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas.

Az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud mit kezdeni – hangzik el a felvételen.

A rezsicsökkentés is tüske a Tiszának

Magyar Péternek és pártjának nem a 13. havi nyugdíj elvételére tett kísérlet volt az első,

a Tisza politikusai – brüsszeli nyomásra – az idősek számára különösen fontos rezsicsökkentést is el akarták törölni.

Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő már az első felszólalásában a rezsicsökkentés eltörlését követelte az uniós törvényhozásban. Magyar Péter kolléganője tavaly szeptember 23-án az Európai Parlament környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottságának ülésén azt kérte számon a magyar kormány képviselőjén, hogy miként tervezik a rezsicsökkentés által „kivéreztetett” szolgáltatók feltőkésítését. A Tisza Párt másik EP-képviselője, Lakos Eszter október 1-jén meg is szavazta az Európai Parlament energiaügyi szakbizottságában azt a dokumentumot, ami

a lakossági rezsicsökkentés eltörlésére szólít fel.

November 14-én Magyar Péter és a tiszások ismét a rezsicsökkentés ellen szavaztak Brüsszelben.