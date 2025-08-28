RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: "Még 4 nap!" Indul az Otthon Start Program

A miniszterelnök ismét a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet: hétfőn elindul az Otthon start program.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.28. 11:46
A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál a családoknak, amelyet egységes arculattal kell hirdetniük a bankoknak és az ingatlanosoknak.

Orbán Viktor miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy hétfőn indul az Otthon Start Program (Fotó: NurPhoto via AFP)

Orbán Viktor csütörtökön reggel Facebook-bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy hétfőn elindul az Otthon start program. „Startolj rá!” – írta rövid posztjában.

A kormány július végén jelentette be az új lakhatási konstrukciót, amelynek központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.

Hétfőtől már benyújthatók a hitelkérelmek a bankoknál, az ingatlanhirdetésekben pedig a kormányzati logó jelzi majd a programhoz kapcsolódó lehetőségeket.

