Orbán Viktor: "Még 4 nap!" Indul az Otthon Start Program

A miniszterelnök ismét a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet: hétfőn elindul az Otthon start program.
A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál a családoknak, amelyet egységes arculattal kell hirdetniük a bankoknak és az ingatlanosoknak.
Orbán Viktor csütörtökön reggel Facebook-bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy hétfőn elindul az Otthon start program. „Startolj rá!” – írta rövid posztjában.
A kormány július végén jelentette be az új lakhatási konstrukciót, amelynek központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.
Hétfőtől már benyújthatók a hitelkérelmek a bankoknál, az ingatlanhirdetésekben pedig a kormányzati logó jelzi majd a programhoz kapcsolódó lehetőségeket.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.