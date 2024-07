Tömegek észlelték a jelenséget: ufók lebeghetnek a Föld körül

Egyre több ember hisz a földönkívüliek létezésében. Korábban is ott motoszkált az emberek fejében, hogy a nagy számok törvénye és az analógia alapján más bolygókon is kell, hogy legyen értelmes élet, az idegen civilizációval és a számunkra ismeretlen életformával kapcsolatban pedig minden emberben élt egyfajta ősi félelem. Minthogy azonban nem támasztotta alá semmi az idegenek létezését, ezt az ősi félelemet elnyomtuk, elfojtottuk magunkban. Mára azonban annyi bizonyíték van arra, hogy léteznek ufók, hogy már nem is kell elnyomnunk az ezzel kapcsolatos gondolatainkat. Egy új teória látott napvilágot, mely szerint a Földnek van egy védlemi rendszere, amely megakadályozza a földönkívüliek ténykedését.

Nagyon sokan láttak már életük során ufót / Fotó: unsplash

Egyre többen mernek a nyilvánosság elé lépni és beismerni, hogy saját bőrén tapasztalta, hogy idegenek léteznek. Mivel azonban nagyon sokan merőben másféléket állítanak, ezért nem lehet pontosan megrajzolni, hogy milyen egy-egy találkozás. Azt sem tudjuk, hogy az ufók milyen szándékkal érkeztek a Földre. Nem tudjuk, hogy csak barátkozni jöttek-e, vagy mert el akarnak bennünket pusztítani.

Ahogyan azt már megírtuk, az egyik Reddit felhasználó elmondta, hogy olvasott egy könyvet, ami szerinte nagyon tanulságos és igaz. Elképzelése szerint a Föld körül van egy védelmi rendszer, amely megakadályozza, hogy az idegenek beléphessenek a Föld légkörébe. Ez a szerencsénk, ez az egyetlen dolog, ami távol tart az idegenektől. Az észlelések pedig az idegenek telepatikus kommunikációja. Ezt az elképzelést sokan támogatják, mások szerint azonban éppen az ufók építettek körénk egy falat, hogy ne tudjunk menekülni - írja a DailyStar.

Ezzel kapcsolatban megkérdeztünk egy szakértőt, hogy vajon melyik lehetőség a valószínűbb. Ő elárulta, hogy meglátása szerint a második opció a valószínűbb, hiszen az ufók és az emberek fizikai kapcsolatban állnak egymással, sokszor érintkeznek velünk az idegenek, még ha mi magunk nem is emlékszünk rájuk. Nekik tehát kell, hogy legyen átjárásuk ezen a falon.