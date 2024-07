„A Föld körül van egy akadály, amely megakadályozza, hogy az idegenek eljussanak hozzánk”

Egy új összeesküvés-elmélet szerint „több” földönkívüli azt mondta az embereknek, hogy a Föld körül van egy akadály, amely megakadályozza, hogy engedély nélkül idejöjjenek.

Fotó: Fer Gregory

Évszázadokon át töprengtek azon az emberek, vajon egyedül vannak-e az univerzumban vagy van élet máshol is? És ha igen, hogyan nézhetnek ki a földönkívüliek? Egyelőre azonban nincsenek 100 százalékos bizonyítékok a létezésükre. Ez pedig arra késztette az emberi elmét, hogy az összeesküvés-elméletek világának legfurcsább részeire tévedjen, és a Redditen éljék ki magukat. Ott egy bejegyzés szerint több földönkívüli is jelezte, hogy a Föld körül van egy akadály, amely megakadályozza, hogy engedély nélkül ide jöjjenek.

Az állításon töprengve @Blit_Blitt99 felhasználó több forrást is közzétett, amelyekre bizonyítékként hivatkozik – beleértve azt is, hogy egy ír ufószakértő szerint a NASA egy „globális védelmi hálózatot” hozott létre. Érvelését alátámasztotta egy kivonat is Delores Cannon Custodians című könyvéből, amely az ufórablásokról és az Egység törvényéből származó anyagokról szól, és állítólag telepatikus beszélgetés egy idegen entitással.

Többen is a hitük bizonyítékának tartják az írást és meggyőződésük, hogy nem vagyunk egyedül.

Cnycompguy ezt írta: „Igen, elég jó írás. Meglepően pontos. Mi fajként hajlamosak vagyunk megvédeni a farmjainkat is, így az a feltevés, hogy ezt a bolygót fejlettebb intelligencia védi, teljesen logikus.”

Egy másik felhasználó, a Thargor33 hozzátette: „Azt hiszem, van egy akadály, de ez nem egy védőkorlát, amely megvéd minket az idegenektől. Ez egy karantén, ami bent tart minket.”