Újabb pusztítás Rómaifürdőn: a lakosság tiltakozása ellenére kivágják a védett fákat

„Nem kéne a választókat becsapni. Zöld Budapestet ígérni, eközben a fákat gátlástalanul irtani” – mondják az Óvjuk meg a Római-part szépséges fáit összefogás tagjai. A helyiek tiltakoznak a szerintük alapos vizsgálatot nélkülöző rómaifürdői fakivágás ellen. Ahogyan ugyanis vége lett a választásnak, Karácsony Gergely emberei fűrésszel jelentek meg a Rozgonyi Piroska utcában, és folytatták annak a 100 éves gesztenyesornak a kivágását, aminek az elpusztítását néhány hete egy helyiekből álló tüntetés akadályozott meg. Az összefogás Karácsony főtájépítészének lemondását követeli, aki viszont arra hivatkozik, hogy a fák veszélyesek.

Karácsonyék megvárták, amíg lecsengenek a választások, utána nekiestek a gesztenyesornak

Fotó: Facebook

Az Óvjuk meg a Római-part szépséges fáit nevű, helyiekből álló szerveződés ellenzi a Rozgonyi Piroska utcai fasor 20 legszebb fájának kivágását. Ahogyan ők mondják: „Zéró tolerancia a fák irtására!” Szerintük a fasor nem balesetveszélyes, és Karácsonyék nem végeztek alapos vizsgálatot, mielőtt nekifogtak a kivágásnak. Mint ahogyan véleményezik: „ez a fasort még több mint 30 évig adhatna árnyékot és meglehetős barbarizmus kivágatni nyár derekán.”

A fiatal egyedekkel kezdték a kivágást Fotó: Facebook/Óvjuk meg a Római-part szépséges fáit

Így megy ez itt a kerületben a zöld vezetők által, költési időszakban. Engedélyt nem tudott a munkás mutatni, nem volt nála. Klímaválság- kezelés a zöld Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss László polgármester módra. Hőségriadó előtt, törvénytelen módon

– írták közösségi oldalukon a tagok, akik hozzátették: „Különösen hiteltelen ez Kiss Lászlótól és Karácsony Gergely főpolgármestertől, akik rendszerint ott álltak mellettünk a tüntetéseken a Rómain és ezzel kampányolva nyertek választásokat. Azonnali beavatkozást és kegyelmet kérünk a fáknak, hivatkozva Kiss László levelére, amiben ő ugyanezt kérte a főpolgármester-helyettestől 05.29-én. De úgy tűnik, ez csak amolyan színjáték volt közöttük, hiszen ismét megjelentek a Főkert emberei, hogy mészároljanak”.



Az Óvjuk meg a Római-part szépséges fáit videóját a kivágásról itt nézheted meg:

A szervezet és a helyiek korrekt favizsgálatot követelnek

A civilek szerint bevett szokás balesetveszélyre hivatkozni, valójában rendes vizsgálat sem előzte meg a pusztítást. Csak vizuális felmérés történt ugyanis, az akkor még 35 kivágásra ítélt fából csupán kettőt vizsgáltak meg műszeresen is. Szerintük az is furcsa, hogy a tüntetésük után 35-ről 20-ra csökkentette a Főkert a balesetveszélyes fák számát, és utólagos bejelentéssel éltek a tulajdonos óbudai önkormányzat felé. „Ha balesetveszélyre hivatkoznak, akkor ugyanis meg lehet kerülni a normál engedélyeztetési kört, ami a kerületi jegyző hatáskörébe tartozik. Neki kellene ez ügyben eljárni, ezt várjuk tőle, de kérjük, hogy a további fakivágásokat a főpolgármester úr állítsa le! A volt Camping területén is gőzerővel megy már a rombolás...” – hangsúlyozták.

Ezek a fasor fiatal fái. Tehát nem a korhadt fák. Bevett szokás életveszélyre hivatkozni, fákat szinte kettőbe vágni. Ennek véget kell vetni. Ne hazudjon Karácsony vagy Kiss, a kerületiek többsége ellenzi ezt a fakivágást (is)! Az elmúlt 5 évben a III. kerületben vágták ki Budapesten a legtöbb fát, ez már ökológiai katasztrófa. Nagyon fontos, hogy ezt meg kell állítani. A természet védelme nem pártpolitikai kérdés. Egyetlen esély a jövő számára. Kérjük a korrekt favizsgálatokat és a munkálatok azonnali leállítását a Római-part valamennyi gyereke nevében. Nekik is jár az árnyék és a tiszta levegő

– részletezi az Óvjuk meg a Római-part szépséges fáit nevű szerveződés, akik szerint a Főkert elzárkózott a velük való egyeztetéstől. Hozzátették: „Karácsony Gergely főtájépítésze, Bardóczi Sándor mondjon le, munkássága alatt 45 ezer fát vágtak ki Budapesten. Ez hét városligetnyi terület.”