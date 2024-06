Több százmillióba kerültek a fővárosnak Gyurcsány káderei - mennek vagy maradnak?

„Ha már ugródeszkának nem tudta használni a Városházát Karácsony Gergely, megpróbálja a DK és az MSZP mentőcsónakjaként”–ezt a napokban nyilatkozta Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt. Bár az újraszámlálás alapján mindössze 41 szavazatnyi különbséggel vélhetően Karácsony Gergely marad a főpolgármester - bár a fellebbezések miatt még ez sem eldöntött -, a nagy kérdés az, hogy Gyurcsány Ferenc levitézlett emberei a következő ciklusban is sorban állnak-e majd a főváros kasszájánál, vagy sikerül őket kiebrudalni, esetleg jönnek a helyükre mások a baloldalról. Az biztos, hogy Karácsony a Városházán működő korábbi rendszert elfelejtheti...

Karácsony Gergely, aki eddig Gyurcsány Ferenctől függött, súlytalan főpolgármester lehet Fotó:Mediaworks

G. Fodor Gábor politikai elemző szerint - erről az Origo podcastjában beszélt - Karácsony Gergely „eddigi politikai pályafutásához híven, hogy mindenkit hátba szúrt, és mindenkit elárult, most hátba fogja szúrni a DK-t, mert neki az az érdeke, hogy közel legyen a Tisza párthoz”. Nehéz megjósolni, mi várható a fővárosi közgyűlés elkövetkező öt évében, de az egyik sarkalatos és egyelőre nyitott kérdés az lesz, hogy az újonnan bekerült Tisza párt képviselői mennyire támogatják majd, hogy továbbra is megmaradjon Gyurcsány befolyása. Az tiszta sor, hogy a DK bukta a legcsúnyábbat a választáson, az MSZP-vel és a Párbeszéddel együtt mindössze hét mandátuma van. Mindez kihat Karácsony Gergely személyére, hiszen a szintén baloldali Tisza párt frissen bekerült káderei is bejelentkezhetnek majd mind a pénzért, mind a befolyásért a fővárosban.

Az biztos, hogy a Fidesz-KDNP 10 tagú frakciója azon lesz, hogy megakadályozza a teljesítmény nélküli kifizetéseket és szakemberek töltsék be a fontos pozíciókat. Vitézy Dávidnak szintén ez a célja, nagy vonalakban elárulta, hogyan is képzeli a szövetségeket, a többségi szavazásokat és a főpolgármesterrel való együttműködését, de neki mindössze három képviselője lesz. Ő nagyon távolinak érzi, hogy a jövőben jó együttműködés alakulhatna ki közte és Karácsony között, mivel a főpolgármester durva, mocskolódó hangot ütött meg vele szemben a kampányban.

Én szakmai ügyek mentén szeretnék Budapest jobbá tételén dolgozni. Lehet például, hogy közlekedési ügyekben a DK-val nagy vitáink lesznek, hiszen ők eddig inkább visszafele húzták a közlekedési politikát. Abban például, hogy ne politikai kifizetőhelyekként működjenek a fővárosi cégek igazgatóságai és ne Draskovics Tibor üljön újabb öt évig ennek igazgatóságában, nem Karácsonnyal fogok egyetérteni, hanem vélhetően a Tisza párttal

– részletezte Vitézy Dávid.