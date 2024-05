Kiakadtak az óbudaiak: Tüntetéssel akarják megakadályozni, hogy Karácsony kivágassa a gesztenyefákat

Egy gyönyörű, Duna-parti gesztenyefasor megtizedelésére készül Karácsony Gergely, Óbuda baloldali városvezetése pedig ölbe tett kézzel nézi. A megdöbbentő intézkedést szakmai érvekre alapozzák, de a helyiek nem így gondolják, ezért tüntetést szerveztek a 100 éves fasor „lemészárlása” ellen.

A Rómaifürdő, Rozgonyi Piroska utcában található 184 darab fából 35 fát akar kivágni a főváros cége, ez verte ki a lakosságnál a biztosítékot. Mint mondták, addig demonstrálnak, amíg a Főkert eláll a „mészárlás” szándékától – Fotó: Facebook

Teljesen jogtalanul zajlik ez az egész eljárás. Kérlek titeket, nagyon figyeljünk oda a Rozgonyi Piroska utcai fákra! Nézzétek meg, milyen pompás fa van kapásból az első képen. A III. kerület lakói megvédik a fáikat, nem tudják, kikkel kezdtek

–mondta egy elszánt és felháborodott óbudai, hozzátéve: „Nincs vége, folytatjuk az utca lakóival közösen!”

Bús Balázs felszólította a fővárost és Óbuda vezetését

Óbuda korábbi fideszes polgármestere, jelenlegi polgármesterjelöltje, Bús Balázs a gesztenyesor tizedelésével kapcsolatban felszólította a Karácsony Gergely „csődpolgármester” által vezette fővárost, hogy

azonnal állítsák le a Rozgonyi Piroska utcában, az 1896-ban alapított Római Fürdőtelep Egyesület által a XX. század elején ültetett fasor kivágását. Óbuda jelenlegi városvezetését pedig felszólítom, hogy lépjen fel Bardóczi Sándornál, Budapest főtájépítészénél az ügyben, és mentse meg a zöld környezetet.

Vegetációs időszakban vágnák ki a gesztenyefákat Rómaifürdőn – Fotó: Facebook

A Főkert a Rozgonyi Piroska utcában található 184 darab fából 35 fánál azonosított balesetveszélyes állapotot, legalábbis ez olvasható a kihelyezett tájékoztatókon. Ezzel kapcsolatban Bús Balázs azt javasolta, hogy a most zajló önkormányzati kampány miatt a fák vizsgálatát és a jövőjükről való döntést halasszák el, felelősen csak június 9-ei választásokat követő időszakban lehet ezt a kérdést eldönteni.

A korábbi fideszes polgármester a DK-s Kiss László által vezetett kerület problémáiról is beszélt. Szerinte a III. kerületben az önkormányzat jóváhagyásával 2619 fát vágtak ki az elmúlt 5 évben. „Ez olyan, mintha kiirtották volna a Városligeti fák egyharmadát. Legutóbb az önkormányzat által ingatlanhasznosítási célból egy teniszpálya építésére átadott 6900 négyzetméteres területen vágtak ki megközelítőleg 100 fát a Kossuth Lajos Üdülőparton.” Bús Balázs szerint a helyi baloldali városvezetés arról nem is mer beszélni most, hogy

„a választásokat követően a Nánási és Királyok útja mentén lévő platánsort ki akarják vágatni”.

A videót erről itt nézheted meg: