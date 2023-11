Gyógyvíz Budapest belvárosában, elképesztő, mire használják

A V.30 Belvárosi Sportközpont az V. kerületiek közösségének ötlete alapján jött létre, akik a megvalósítást mindvégig támogatták észrevételeikkel, javaslataikkal, az itt élők a próbaüzemben is részt vettek és most, a gyógyvíz tesztelésében is közreműködtek. Így a belvárosiak összefogásával, együttműködésével értük el azt a közös sikert, amelyre mindannyian büszkék lehetünk