Új fizetős parkolózónával üldözik be a belvárosba az autósokat - egymásnak estek a pestiek

Hiába kampányolnak Karácsony Gergelyék folyamatosan az autómentes Budapestért, a jelek szerint nem csökken, hanem egyre nő az autósforgalom. Ékes példája ennek Zugló, ahol újabb fizetős parkolóhelyet kívánnak kialakítani a Pillangó utcánál, így május 1-jétől munkanapokon 8 és 18 óra között kell majd fizetni a parkolásért. Az eddig ingyenes parkolóként üzemelő hely afféle P+R parkolóként működött, nagyon sok pesti vagy Pest környéki autós ott tette le egész napra az autóját és metróval utazott tovább. Ha ezt a részt fizetőssé teszik, akkor félő, inkább úgy döntenek, hogy beautóznak a városközpontba - tovább növelve a forgalmat. Ez éppen ellentétes azzal, amit Karácsony Gergely városvezetése meghirdetett.

Fotó: Markovics Gábor

A kerület baloldali vezetése azonban úgy döntött, hogy ezentúl majd mindenkinek fizetnie kell. A kerület a Fogarasi út – Nagy Lajos király útja – Bánki Donát utca – Padlizsán utca – Kerepesi út – Fogarasi út által határolt területre kívánja kialakítani ki 1141-es zónát, ahol 300 forintos óránkénti díjat kell majd fizetni.

A bevezetés utáni egy hétben, azaz május 8-a üzemzárásig még pótdíjazási türelmi időszak lesz, ekkor az ellenőrök nem büntetnek, csak figyelmeztetést helyeznek el a jeggyel nem rendelkező járműre, ám utána már mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, akik egész napra ott hagyná az autóját. Ahogy a többi zónában, úgy a helyi lakosok itt is kérhetik a lakossági várakozási hozzájárulást, ez számukra díjmentességet biztosít. A többi zuglói pedig ebben az övezetben is igénybe veheti a napi egyszeri díjmentes várakozási lehetőséget.

Fotó: Markovics Gábor

Ez a lépés indulatokat váltott ki: kedvez ugyan a helyben lakóknak, de bosszúságot és költséget okoz azoknak, akik a környéken akarják letenni a járművüket. Nagyon sokan vannak ugyanis, akik reggel munkába menet a Pillangó Parknál állnak le és metróval utaznak tovább.

A döntés azért is húsbavágó, mivel Zugló területének nagy részén már most is fizetős a parkolás. A kerület a díjtarifa szempontjából 2-es parkolási övezet: 300 és 450 forintos óradíjjal.

Fotó: Markovics Gábor

Megkerestük a zuglói önkormányzatot, hogy megtudjuk, egyeztettek-e előzetesen a lakosokkal, nem gondolják-e, hogy ezzel a lépéssel éppen ellenkező célt érnek el, mint amit a főváros vezetése szeretne: beterelik a forgalmat a belvárosba. "A Pillangó park és környékén élő zuglói lakosoktól számos konkrét megkeresést kapott Önkormányzatunk és parkolás üzemeltető társaságunk, amelyben az áldatlan parkolási állapotokat panaszolták, egyben kérték a fizető parkolási övezetbe sorolást. Azok az autósok, akik az agglomerációból, vagy a külső kerületekből érkezve P+R parkolónak használják a területet, a zuglói lakosokat szorítják ki a lakóhelyük közelében parkolás lehetőségéből... A szükséges parkolásvizsgálat elkészült, és Önkormányzatunk kezdeményezte az övezet kijelöléséhez szükséges Fővárosi Közgyűlési rendelet módosítását is, amely megtörtént..."

Vagyis a főváros nem ért egyet saját magával, és néhány zuglói utca lakosainak kényelmét előbbre sorolja, mint a fővárosi forgalomcsillapítást.

A Metropol megkérdezte a pestieket mi a véleményük az új szabályozásról: