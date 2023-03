Folytatódik a baloldali politikai kannibalizmus: így szalámizza le Gyurcsány a balos kis pártokat

Folytatódik a baloldali politikai kannibalizmus, múlt héten

„visszafoglalta” Gyurcsány Ferenc a 2019-ben elvesztett kispesti alpolgármesteri széket, amelyet Ternyák András, korábbi XVIII. kerületi DK-s polgármesterjelölt kapott meg. A DK ezzel tovább erősítette hatalmát Budapesten.

Gajda Péter MSZP-s polgármester és Ternyák András DK-s alpolgármester, utóbbi múlt héten lépett hivatalba Fotó: Ruzsa István

A rossz nyelvek szerint az sem lenne meglepő, ha Gyurcsány Ternyák Andrást indítaná a kerületben polgármesterjelöltként 2024-ben. Mindenesetre Gajda azt bejelentette a napokban, hogy az összefogás nélkül, MSZP-s színekben indul majd és a szocialistáknak meg van már a 12 képviselőjelöltje is.

Gyurcsány folyamatos terjeszkedése és egyeduralomra törekvése nem újszerű jelenség a baloldalon, eddig csaknem 20 politikust szipkázott el saját szövetségeseitől. Amellett, hogy a DK igyekszik az önkormányzatoknál befolyást és többséget szerezni a baloldali kis pártok kárára, az önkormányzatok cégeinél is egyeduralomra tör. Ez a stratégia azért is bizonyult hatékonynak számukra, mert ezzel egyszerre bővítik, erősítik saját pártjukat és gyengítik riválisaikat.

Gyurcsány és a DK a kis baloldali pártok rovására építkezik Fotó: Cseh Gábor/Vas Népe

A jövőre esedékes önkormányzati és európai uniós választásokra olyan pozícióba juttatja pártját Gyurcsány, hogy a baloldalon nem is nagyon lesz választás a Demokratikus Koalíción kívül. Egyelőre úgy fest, a DK uralni fogja az ellenzéki térfelet, és ma már erőből döntené el a belvitákat is. Megalakították az Országgyűlésben a legnagyobb baloldali frakciót, árnyékkormányt állítottak fel gyakorlatilag csak a saját embereikből, saját szövetségeseiktől szipkázták el a politikusokat, és új játékszabályokat is hoznának a közös jelöltek kiválasztására. Eszerint pedig úgy tárgyalnának a 2024-es önkormányzati választások jelöltjeiről, hogy nekik több szavazatuk lenne, mint a többi balos pártnak.

A Metropol sorra vette a Gyurcsány-párt igazolásait, mutatjuk a listát:

Két kézen sem lehet már megszámolni, hány politikust szippantott el a DK saját szövetségeseitől. Az MSZP-vel kezdte, a párt azóta sem újult meg.

Déri Tibor a Momentumból lépett ki 2022 októberében Fotó: Facebook

Újpest polgármestere, Déri Tibor most éppen független, a fővárosban viszont a DK-frakciót erősíti. Saját maga azzal indokolta a döntését, mert jó kapcsolatokat ápol a párt budapesti polgármestereivel.

A XVII. kerület polgármestere, Szaniszló Sándor is átigazolt Fotó: Facebook

Szaniszló Sándor volt szocialista politikus is átlépett a Demokratikus Koalícióba. Jelenleg DK-s polgármesterként vezeti a XVIII. kerületi önkormányzatot.

Óbuda polgármestere a választásokat követően már dobbantott is az MSZP-ből Fotó: Facebook

Dr. Kiss László, Óbuda első embere bár 2019-ben MSZP-színekben nyerte el a III. kerületet, de néhány hónappal később átlépett Gyurcsány pártjába.

Szűcs Balázs a Párbeszédet hagyta maga mögött, pártváltását Niedermüller Péter polgármester is üdvözölte Fotó: Facebook

Szűcs Balázst a Párbeszédtől happolta el a DK. A VII. kerületi alpolgármester „színváltását” Erzsébetváros DK-s polgármestere hozta nyilvánosságra. Niedermüller Péter közösségi oldalán így fogalmazott: „Mindig öröm, ha új taggal bővül a közösségünk, különösen akkor, ha egy ismerős dönt úgy, hogy már nemcsak szövetségben, hanem a céljaink hatékonyabb és biztosabb elérése érdekében közös pártban és közös frakcióban akarja tovább folytatni a megkezdett munkát.”

A korábbi szocialista politikus, Bitskey Bence is a DK-t erősíti Fotó: Zuglói Önkormányzat

Zuglóban nagyobb volt Gyurcsány pusztítása, ott ketten is átnyergeltek Gyurcsányékhoz, így lett a DK-é a legnagyobb frakció az önkormányzatban, miközben Horváth Csaba polgármester MSZP-s. Nehéz a testület működése, hangos is ettől a sajtó.

Hevér László György korábbi MSZP-s politikus is átült a zuglói DK-ba

Újpesten Trippon Norbert alpolgármester is az MSZP-t hagyta el Gyurcsányért. Őt követte a szintén szocialista Farkas István és Szabó Gábor képviselő is Fotó: Facebook

Szilágyi Szabolcs volt jobbikos önkormányzati képviselő is a DK-t választotta Fotó: Facebook

Gyurcsány kerületi szinten is összeborult a szélsőjobbal: a DK elszipkázta Szilágyi Szabolcsot is, aki miskolci önkormányzati képviselő és addig a Jobbik frakciójában ült. A borsodi politikus azzal indokolta döntését, hogy az előválasztás alkalmával nagyon jól tudott együtt dolgozni a helyi DK-val.

Juhász Béla volt momentumos politikus Fotó: Szigetváry Zsolt

Juhász Béla exmomentumos politikus állítása szerint a Magyarországon tapasztalt szegénység miatt csatlakozott a Gyurcsány-párthoz: „Soha ennyi mostoha sorsot, ennyi emberi szenvedést, ekkora szegénységet nem láttam.”

Erdősi Éva a csepeli DK-ban folytatja karrierjét Fotó: ATV

Erdősi Éva szintén a Párbeszédet hagyta el, belépését Szűcs Balázs után nem sokkal hozták nyilvánosságra. „Erdősi Éva így már nem csupán szövetségesünk, hanem munkáját pártunkban, a Demokratikus Koalícióban folytatja velünk együtt egy szabad Magyarországért és a csepeliekért egyaránt.”

Kecskeméten Bodrozsán Alexandra exmomentumos önkormányzati képviselő is átlépett a DK-ba

Fotó: Mandiner

„A Demokratikus Koalíció üdvözli Bodrozsán Alexandra csatlakozását! Büszkék vagyunk rá, hogy egy igazságtalanságot nem tűrő, erős nővel bővült azok tábora, akik szerint az európai Magyarország jelenti az egyetlen kiutat az Orbán-rendszerből!” – írta a DK közleményében akkor.

A szentendrei kötődésű Buzinkay György átlépése előtt a Momentumot erősítette. A politikus azért döntött a DK mellett, mert a pártnak szerinte „biztos identitása van” születése óta Fotó: ATV

Bár a magyarok négyszer egymás után kétharmados Fidesz-többséggel bizonyították, hogy nem kíváncsiak a Gyurcsány fémjelezte Demokratikus Koalícióra, a baloldali politikusok közül mégis egyre többen csak Gyurcsányékban látják biztosítva megélhetésüket...