Gyurcsány bedarálja a szövetségeseit, elszívja a kis pártok embereit – ma újabb politikus ül át a DK-ba

Azt, hogy Gyurcsány leigazolja a karrieristákat a többi pártból, csak egy eszköz. Nevezhetjük egyfajta »piactisztításnak«. A DK évek óta megpróbálja leszalámizni a kisebb pártokat, ezáltal is nyilván egy olyan gravitációs erőt épít fel, ami még több politikust vonz be. A DK-nak eddig az volt a célja, hogy a legerősebb legyen a baloldal térfelén. Ez sikerült is azzal, hogy a Jobbikot kiütötték, ma már a Jobbiknak és a Demokratikus Koalíciónak nagyjából azonos a szavazóbázisa. Most az a célja a pártnak, hogy a legerősebb baloldali párt maradjon. Ehhez eszköz az árnyékkormány, mert ugye Dobrev Klára most nemcsak egy EP-képviselőként szólal meg, hanem árnyék miniszterelnök-jelöltként. Valójában egy platformot csináltak neki, hogy a neve alá írhassanak valami »komolyat«. Ugyanez igaz, az átigazolásokra is. Követik az »egy hét, egy átlépési hír« elvet. Nem egyszerre igazolnak át a politikusok, hanem hetente vagy kéthetente. Egy igazi nyúlós szappanopera, amelyben nem a személyek fontosak, hanem az, hogy folyamatosan a DK-ba igazol át valaki a többi baloldali pártból