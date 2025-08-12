Újabb jó hír érkezett a fix 3 százalékos hitellel újépítésű lakást vásárlók számára

Jelentősen meggyorsítja a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezését egy új kormányrendelet, ennek köszönhetően már ősszel több ezer új lakás építése indulhat meg országszerte – tájékoztatta a Miniszterelnökség az MTI-t. A Magyar Közlönyben a megjelent kormányrendelet komoly plusz az Otthon Start Programban résztvevők számára.

Új kormányrendelet született, ősszel több ezer új lakás építése indulhat meg országszerte. Ez nagyszerű hír azoknak, akik élni szeretnének az Otthon Start Program előnyeivel

Mint ismert, szeptembertől indul a fix 3%-os lakáshitel. 50 millió forint 25 évre 3 százalékos kamatra, és már 10 százalékos önerővel megvásárolhatják a magyarok az első lakásukat.

„Ez a program azoknak a legnagyobb segítség, akik nem voltak olyan jómódúak, hogy eddig lett volna lakásuk és elég önerejük ahhoz, hogy lakást vegyek és hitelt fizessenek. Ehhez a lakáshitelhez elég 10% önerő, és a törlesztője kevesebb, mint egy albérlet díja. Állításaikkal szemben a lakásárak sem szállnak el, hiszen árkorlát van beépítve a programba. Nem is lehet hitelt felvenni olyan ingatlanra, ami túllépné az árkorlátot” – fogalmaz Palóc André. A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője hozzáteszi: a kormány rengeteg más támogatással is segíti a lakásvásárlást: ilyen a CSOK+, a Falusi CSOK vagy éppen a Babaváró hitel.

Szeptembertől tehát indul a fix 3%-os lakáshitel, melyről a kormany.hu honlapon minden fontos információ megtalálható.



