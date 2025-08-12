Újabb jó hír érkezett a fix 3 százalékos hitellel újépítésű lakást vásárlók számára

Új kormányrendelet született, ősszel több ezer új lakás építése indulhat meg országszerte.
Jelentősen meggyorsítja a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezését egy új kormányrendelet, ennek köszönhetően már ősszel több ezer új lakás építése indulhat meg országszerte – tájékoztatta a Miniszterelnökség az MTI-t. A Magyar Közlönyben a megjelent kormányrendelet komoly plusz az Otthon Start Programban résztvevők számára.
Mint ismert, szeptembertől indul a fix 3%-os lakáshitel. 50 millió forint 25 évre 3 százalékos kamatra, és már 10 százalékos önerővel megvásárolhatják a magyarok az első lakásukat.
„Ez a program azoknak a legnagyobb segítség, akik nem voltak olyan jómódúak, hogy eddig lett volna lakásuk és elég önerejük ahhoz, hogy lakást vegyek és hitelt fizessenek. Ehhez a lakáshitelhez elég 10% önerő, és a törlesztője kevesebb, mint egy albérlet díja. Állításaikkal szemben a lakásárak sem szállnak el, hiszen árkorlát van beépítve a programba. Nem is lehet hitelt felvenni olyan ingatlanra, ami túllépné az árkorlátot” – fogalmaz Palóc André. A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője hozzáteszi: a kormány rengeteg más támogatással is segíti a lakásvásárlást: ilyen a CSOK+, a Falusi CSOK vagy éppen a Babaváró hitel.
Szeptembertől tehát indul a fix 3%-os lakáshitel, melyről a kormany.hu honlapon minden fontos információ megtalálható.
