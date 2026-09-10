Pamela Anderson ismét a természetességre szavazott

Pamela Anderson Velencében már messziről magára vonta a figyelmet. Az 59 éves színésznő feltűnő sárga estélyi ruhában érkezett legújabb filmje, a Place to Be vetítésére, amelyben Ellen Burstyn és Taika Waititi oldalán szerepel.

Pamela Anderson csak úgy ragyogott.

Fotó: Northfoto

Pamela Anderson Velencében alig viselt sminket

A vállakat szabadon hagyó, 2019-es kollekcióból származó sárga estélyi ruha ballonujjakkal és látványos uszállyal készült. Pamela Anderson gyémánt nyaklánccal egészítette ki az összeállítást, szőke haját pedig elegáns kontyba fogta, amelyből néhány göndör tincset szabadon hagyott.

A vörös szőnyeges megjelenésénél ezúttal is a természetesség dominált. Mindössze kevés szempillaspirált és szemceruzát viselt, az ajkaira pedig visszafogott, testszínű rúzs került. A színésznő 2023 óta tudatosan vállal smink nélküli megjelenéseket szakmai eseményeken, ami sokakat arra ösztönzött, hogy a finom vonalakat, ráncokat és a természetes szépség jeleit se akarják feltétlenül elrejteni.

Fotó: Northfoto

Korábban arról beszélt, hogy éppen a letisztult külső ad neki erőt.

Most nagyon erősnek érzem magam, amikor minden ennyire egyszerű. Szeretem látni a szeplőimet

– fogalmazott.

A színésznő azt is elmondta, hogy nem kedveli az injekciós szépészeti beavatkozásokat, inkább kíváncsi arra, hogyan változik természetesen az arca. Mint mondta, ma már egy szép blúz, egy nadrág és egy magas sarkú cipő is elég neki ahhoz, hogy jól érezze magát, miközben az arcát smink nélkül hagyja, a haját pedig egyszerűen hagyja magától megszáradni.

Forrás: Faye James, Pamela Anderson commands attention in bold yellow off-the-shoulder gown, HELLO! Magazine, https://www.hellomagazine.com/us/922631/pamela-anderson-commands-attention-in-bold-yellow-off-the-shoulder-gown/