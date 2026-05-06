Egy híján az összes koncertjét törölte a sikercsapat a kontinensen
Ez most komoly? Kiborultak a sikercsapat rajongói.
A Pussycat Dolls bejelentette, hogy úgy döntött, törli az újraegyesülési turnéjuk során sorra kerülő tucatnyi amerikai koncertjét. A sikercsapat 2009 óta először indult volna turnéra az év végén, miután a koronavírus-járvány miatt 2020-ban meghiúsult az akkori turnéjuk.
Egy kivétellel törölte az amerikai koncertjeit a Pussycat Dolls – egyetlen helyszínen lép majd fel a sikercsapat az Egyesült Államokban
Azok a rajongók, akik reménykedtek abban, hogy láthatják a Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt és Ashley Roberts alkotta amerikai formációt a szülőhazájában koncertezni leforrázva érezhetik magukat: a Pussycat Dolls csak egy koncertet az Egyesült Államokban, június 6-án, a WeHo Pride rendezvényen Los Angelesben. Ezzel kapcsolatban a Pussycat Dolls az alábbi nyilatkozatot tette közzé:
„Dolls, fontos hírt szeretnénk közölni veletek!. Amikor bejelentettük a PCD FOREVER turnét, abban reménykedtünk, hogy a show-t a világ minden táján megmutathatjuk a rajongóknak. Miután őszintén átgondoltuk az észak-amerikai turnét, meghoztuk azt a nehéz és szívszorító döntést, hogy az észak-amerikai koncertek közül mindet lemondjuk, egyet kivéve.”
A csapat hozzátette, hogy az Egyesült Királyságban és Európában tervezett koncertjeik tovább dübörögnek, és a visszhang sokkal pozitívabb, mint az Egyesült Államokban, ugyanis több koncertre már el is fogytak a jegyek.
„Minden erőfeszítésünket arra fordítjuk, hogy ez a turné a zene és az emlékek igazi ünnepe legyen mindazok számára, akik a kezdetektől velünk vannak, illetve mindazok számára, akik most ismernek meg minket. Keményen dolgozunk azon, hogy olyan koncertet hozzunk létre, amiről mindig is álmodtunk. Alig várjuk, hogy Európába is elhozzuk ezt az újraegyesülést, és felejthetetlenné tegyük ezeket az estéket."
A turné heves ellenreakciókat is kiváltott, miután Carmit Bachar és Jessica Sutta elárulta, hogy velük egyáltalán nem egyeztettek a részletekről, pedig mindketten az eredeti felállást erősítették. Carmit Bachar csak akkor tudta meg, hogy a sikercsapat újra összeállt, amikor ezt nyilvánosságra hozták.
„Nem kerestek meg a csoport továbblépéséről szóló döntéssel kapcsolatban, és ezekről a tervekről a nyilvánossággal egy időben értesültem. Tekintettel a márkával kapcsolatos múltamra, hiszen jóval a kereskedelmi debütálás előtt részt vettem az alapításában, és kulcsszerepet játszottam a lemezszerződéshez vezető kapcsolatok kiépítésében, örültem volna, ha közvetlenül tájékoztatnak” – írta a közösségi média oldalára.
Jessica Sutta eközben azt mondta, hogy a hír váratlanul érte, Melody Thornton pedig szintén nem vesz részt az újraegyesülésben – számolt be róla a Mirror. Vagyis az eredeti hat tagból mindössze hárman állnak színpadra az „újraegyesülés” turnén.
