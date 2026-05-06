Egy híján az összes koncertjét törölte a sikercsapat a kontinensen

A Pussycat Dolls bejelentette, hogy úgy döntött, törli az újraegyesülési turnéjuk során sorra kerülő tucatnyi amerikai koncertjét. A sikercsapat 2009 óta először indult volna turnéra az év végén, miután a koronavírus-járvány miatt 2020-ban meghiúsult az akkori turnéjuk.

Azok a rajongók, akik reménykedtek abban, hogy láthatják a Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt és Ashley Roberts alkotta amerikai formációt a szülőhazájában koncertezni leforrázva érezhetik magukat: a Pussycat Dolls csak egy koncertet az Egyesült Államokban, június 6-án, a WeHo Pride rendezvényen Los Angelesben. Ezzel kapcsolatban a Pussycat Dolls az alábbi nyilatkozatot tette közzé:

„Dolls, fontos hírt szeretnénk közölni veletek!. Amikor bejelentettük a PCD FOREVER turnét, abban reménykedtünk, hogy a show-t a világ minden táján megmutathatjuk a rajongóknak. Miután őszintén átgondoltuk az észak-amerikai turnét, meghoztuk azt a nehéz és szívszorító döntést, hogy az észak-amerikai koncertek közül mindet lemondjuk, egyet kivéve.”

A csapat hozzátette, hogy az Egyesült Királyságban és Európában tervezett koncertjeik tovább dübörögnek, és a visszhang sokkal pozitívabb, mint az Egyesült Államokban, ugyanis több koncertre már el is fogytak a jegyek.

„Minden erőfeszítésünket arra fordítjuk, hogy ez a turné a zene és az emlékek igazi ünnepe legyen mindazok számára, akik a kezdetektől velünk vannak, illetve mindazok számára, akik most ismernek meg minket. Keményen dolgozunk azon, hogy olyan koncertet hozzunk létre, amiről mindig is álmodtunk. Alig várjuk, hogy Európába is elhozzuk ezt az újraegyesülést, és felejthetetlenné tegyük ezeket az estéket."

A turné heves ellenreakciókat is kiváltott, miután Carmit Bachar és Jessica Sutta elárulta, hogy velük egyáltalán nem egyeztettek a részletekről, pedig mindketten az eredeti felállást erősítették. Carmit Bachar csak akkor tudta meg, hogy a sikercsapat újra összeállt, amikor ezt nyilvánosságra hozták.