„Formálható a fiúcska” – Szabó Melinda visszahódította egykori szerelmét, de nem adja könnyen magát
Ismét szent a béke a volt kedvessel, sőt két különleges új jövevény is teljesen felforgatta a pécsi híresség mindennapjait. Bár a párját saját bevallása szerint még formálnia kell, a gyeplőt továbbra is biztos kézzel tartja a határozott Nagy Ő Melinda.
A Nagy Ő egykori megosztó karaktere, Szabó Melinda Bernadett körül akkor sem áll meg az élet, amikor éppen nem a televíziós kamerák kereszttüzében éli a mindennapjait. A pécsi híresség az utóbbi időben a magánéletére és a belső békéjére koncentrált, ám a rá jellemző őszinteséggel és karakán stílussal most ismét bepillantást engedett a kulisszák mögé. Nagy Ő Melinda élete jelenleg az érzelmi stabilitás és az új kalandok különös elegye, hiszen nemcsak egy régi-új szerelem tartja lázban, hanem olyan szokatlan történés is, amelyre kevesen számítottak a határozott fellépésű nőtől.
Nagy Ő Melinda párja mellett újra szerelmes
A párkapcsolati fronton Melinda láthatóan dűlőre jutott, hiszen ismét rátalált a boldogság, még ha ehhez a múltba is kellett visszanyúlnia:
A szerelem jelen van az életemben. Az exemmel újra egy párt alkotunk, persze néha az asztalra kell csapnom, hogy úgy menjenek a dolgok, ahogy szeretném. De formálható a fiúcska, nincsenek nagy problémáink
– mesélte nevetve a TV2 sztárja, utalva arra, hogy a gyeplőt továbbra is szorosan a kezében tartja. A harmóniához azonban nemcsak egy megzabolázott férfi, hanem két apró, szőrös jövevény is hozzájárul, Melinda ugyanis nem mindennapi háziállatokkal osztja meg az otthonát. Alig néhány napja két mókus gazdája lett, akik iránt máris rajongással viseltetik: „Lett két mókusom, amiben nagyon nagy örömömet lelem. Imádom az állatokat, nagy vágyam vált valóra” – vallotta be lelkesen.
Közös performanszra készül a kisállatokkal
A rágcsálók érkezése teljesen felforgatta a mindennapokat, hiszen a kutyája mellé befogadott állatkák rendkívül aktívak, bár jellemükben igencsak elütnek egymástól: az egyikük kifejezetten bátor és eleven, míg a másik egyelőre félénkebben szemléli a világot: „Volt rá lehetőségünk, hogy tudtunk vásárolni, így két mókussal gazdagodott a kutyám is. Nagyon elevenek, fürgék, reggeltől estig csak rágcsálnak. Szoktatom őket a zenéhez és az éneklésemhez, nemsokára fellépünk, és viszem őket háttértáncosnak” – tette hozzá A Nagy Ő sztárja a rá jellemző humorral. A mókusok néhány napja költöztek be, de máris a család teljes jogú tagjaivá váltak, és Melinda elszánt, hogy a legfurcsább produkciókba is bevonja őket.
Mezei Böbe és Kiss Kriszta még mindig az élete részei
A magánéleti boldogság mellett a barátságok is fontos szerepet játszanak Melinda életében, különösen azok, amelyek kiállták az idő próbáját A Nagy Ő után is. Böbe továbbra is a legfőbb bizalmasa, akivel minden örömét és bánatát megosztja, de Krisztával is szoros maradt a viszonya, még ha a találkozásokat nehéz is megszervezni a sűrű teendők miatt: „Böbe nagyon nagy támaszom, örömömre és bánatomra egyaránt, már alig várjuk a találkozást. Krisztikével is nagyon jóban vagyunk még, de ő sokat sürög-forog, nehéz időpontot találni” – árulta el Melinda. A tervek szerint azonban május közepén vagy végén sort kerítenek egy nagyszabású pótszülinapra, ahol egy közös bográcsozás keretében ünneplik meg Krisztát. A látogatás nem merül ki ennyiben, hiszen A Nagy Ő győztese Pécsre is ellátogat barátnőjéhez, ahol közös élőzésekkel és izgalmas programokkal jelentkeznek majd a rajongóiknak, bebizonyítva, hogy a villában kötött szövetségek a való életben is kitartanak.
