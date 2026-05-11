„Formálható a fiúcska” – Szabó Melinda visszahódította egykori szerelmét, de nem adja könnyen magát

A Nagy Ő egykori megosztó karaktere, Szabó Melinda Bernadett körül akkor sem áll meg az élet, amikor éppen nem a televíziós kamerák kereszttüzében éli a mindennapjait. A pécsi híresség az utóbbi időben a magánéletére és a belső békéjére koncentrált, ám a rá jellemző őszinteséggel és karakán stílussal most ismét bepillantást engedett a kulisszák mögé. Nagy Ő Melinda élete jelenleg az érzelmi stabilitás és az új kalandok különös elegye, hiszen nemcsak egy régi-új szerelem tartja lázban, hanem olyan szokatlan történés is, amelyre kevesen számítottak a határozott fellépésű nőtől.

Nagy Ő Melinda párja mellett újra szerelmes

A párkapcsolati fronton Melinda láthatóan dűlőre jutott, hiszen ismét rátalált a boldogság, még ha ehhez a múltba is kellett visszanyúlnia:

A szerelem jelen van az életemben. Az exemmel újra egy párt alkotunk, persze néha az asztalra kell csapnom, hogy úgy menjenek a dolgok, ahogy szeretném. De formálható a fiúcska, nincsenek nagy problémáink

– mesélte nevetve a TV2 sztárja, utalva arra, hogy a gyeplőt továbbra is szorosan a kezében tartja. A harmóniához azonban nemcsak egy megzabolázott férfi, hanem két apró, szőrös jövevény is hozzájárul, Melinda ugyanis nem mindennapi háziállatokkal osztja meg az otthonát. Alig néhány napja két mókus gazdája lett, akik iránt máris rajongással viseltetik: „Lett két mókusom, amiben nagyon nagy örömömet lelem. Imádom az állatokat, nagy vágyam vált valóra” – vallotta be lelkesen.

Közös performanszra készül a kisállatokkal

A rágcsálók érkezése teljesen felforgatta a mindennapokat, hiszen a kutyája mellé befogadott állatkák rendkívül aktívak, bár jellemükben igencsak elütnek egymástól: az egyikük kifejezetten bátor és eleven, míg a másik egyelőre félénkebben szemléli a világot: „Volt rá lehetőségünk, hogy tudtunk vásárolni, így két mókussal gazdagodott a kutyám is. Nagyon elevenek, fürgék, reggeltől estig csak rágcsálnak. Szoktatom őket a zenéhez és az éneklésemhez, nemsokára fellépünk, és viszem őket háttértáncosnak” – tette hozzá A Nagy Ő sztárja a rá jellemző humorral. A mókusok néhány napja költöztek be, de máris a család teljes jogú tagjaivá váltak, és Melinda elszánt, hogy a legfurcsább produkciókba is bevonja őket.