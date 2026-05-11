Nagy Adri kisfia édesanyja nyomdokaiba léphet

Tizennégy éve ismerte meg az egész ország a gyönyörű énekesnőt, Nagy Adri azonban ez idő alatt szinte semmit sem változott: ugyanolyan fiatalos, pörgős és energikus, mint amikor a Megasztár hatodik évadában láthattuk. Most elárulta, hogy mi a titka ennek.

Nagy Adri gyereke óriásit nőtt az utóbbi időben, szeptemberben már iskolába megy (Fotó: Trenka Attila / hot! magazin)

Nagy Adri: „Próbálom oldani benne a nyomást”

Nem igazán változtatok a külsőmön. Megmaradtam ugyanannak a hosszú, barna hajú lánynak, aki 14 évvel ezelőtt is voltam. Emellett azt gondolom, a nevetés és a jó közérzet rengeteget fiatalít

– kezdte Nagy Adri a hot! magazinnak. A kisfia, Beni idén szeptemberben kezdte meg az iskolát, ami mindkettőjük életében új fejezetet jelent. Az édesanya örömmel és büszkeséggel figyeli, hogy a gyermeke milyen ügyesen veszi az első akadályokat.

Most még tudom tartani vele a lépést, mert első osztályos. Szerencsére ő is könnyen veszi az akadályokat. Mindig azt mondom neki, hogy sokat kell gyakorolni, mert nagyon maximalista, ahogy egyébként az apukája és én is. Hiszem, hogy fontos kontrollálni ezt, mert senki sem úgy születik, hogy tud írni vagy olvasni. Minden tudást gyakorlással lehet megszerezni, így alakul ki a legjobb rutin és a legszebb íráskészség. Éppen ezért próbálom oldani benne azt a nyomást, ami ezekben a helyzetekben kialakulhat, mert tudom, hogy ez néha stresszes lehet.

Az édesanya ma már sokkal tisztábban látja azt is, hogy gyerekkorában mi lehetett az oka annak, hogy néha nehezebben tanult.

Lehet, hogy gyerekkoromban én is ADHD-s voltam. Akkor ez még nem volt ennyire ismert állapot, és nem volt így kimondva. Most, felnőtt fejjel értem meg igazán, hogy miért mentek nehezebben bizonyos tantárgyak. Különórákkal végül sikerült jó jegyeket elérni, de elsőre nem mindig értettem meg mindent

– árulta el.

A Nagy Adri dalok érzelmes, romantikus témákat dolgoznak fel (Fotó: Szabolcs László)

Nagy Adri kisfia több hangszer iránt is érdeklődik

Beni a zene iránti érzékét és a muzsika szeretetét is örökölte az édesanyjától, Nagy Adri férjével már most gondolkodnak azon, hogy milyen hangszer állna a legjobban a fiuk kezében.

A kisfiamnak nagyon jó a ritmusérzéke, és szép hangja is van, általában eltalálja a dallamokat, van hozzá tehetsége! Lehet, hogy ez annak köszönhető, hogy ha új dalt tanulok, akkor azt hangosan teszem, sőt még főzés közben sem fülhallgatóval tanulom, hanem hangosan, Beni pedig nagyon szereti ezt. Már azt is kérdezgetjük, hogy milyen hangszeren szeretne játszani. Jelenleg több is érdekli, ezért lehet, hogy megvárjuk, amíg kialakul benne, hogy melyik áll a legközelebb hozzá.