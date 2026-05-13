Harmadik gyermekét várja a híres hollywoodi színész
Jamie Foxx ismét apa lesz. A hollywoodi színész örömhírt jelentett be.
Hírportálok megerősítették, hogy a híres hollywoodi színész, Jamie Foxx harmadik gyermeke úton van. Az 58 éves színésznek és komikusnak ez lesz az első gyermeke barátnőjétől, Alyce Huckstepp-től.
A hollywoodi színész, Jamie Foxx újra apa lesz
A People megerősített, hogy Jamie Foxx újra édesapa lesz. A színésznek már van két lánya: a 17 éves Analise és a 32 éves Corinne. Corinne, Connie Kline-al közös gyermeke, Analise-t pedig Kristin Grannis-nek köszönheti.
Jamie Foxx-ot és Alyce-t először 2023-ban hozták hírbe egymással, amikor együtt látták őket a kaliforniai Malibu-ban. Több forrás szerint másfél évvel később szétmentek, ekkor a színésznek mozgalmas időszaka volt. Akkor jött ki a Camerron Diaz-al közös filmje, az Újra akcióban.
Jamie rettentően elfoglalt, pont ahogy azt szereti
- nyilatkozta akkoriban egy forrás.
A szakítás ellenére pozitívan állt a dolgokhoz a színész. Néhány hónappal később újra összesodorta a párt az élet. 2025 júliusában újra együtt látták őket a malibui étteremben. Októberben a Kiki on The River-ben is együtt jelentek meg, amely egy görög étterem Miami-ban.
Jamie Foxx imád szülő lenni, egyszer azt mondta, hogy a kedvenc része az, amikor a lányai apának szólítják őt.
Látni, ahogy felragyognak, amikor belépsz egy szobába. Segíteni nekik megoldani egy problémát, amin valószínűleg már keresztülmentél.
2023 áprilisában egészségügyi problémái miatt nagy volt körülötte a csend, majd az aggódás ütötte fel a fejét agyvérzése miatt. Kórházi tartózkodása alatt eltűnt egy időre.
Megjártam a poklot, és visszatértem. Olyasmin mentem keresztül, amiről azt hittem, soha nem fogok átélni
- nyilatkozta Jamie, aki azzal magyarázta eltűnését, nem akarta, hogy úgy lássák őt, miközben csövek lógnak ki belőle.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre