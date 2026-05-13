Harmadik gyermekét várja a híres hollywoodi színész

Hírportálok megerősítették, hogy a híres hollywoodi színész, Jamie Foxx harmadik gyermeke úton van. Az 58 éves színésznek és komikusnak ez lesz az első gyermeke barátnőjétől, Alyce Huckstepp-től.

A híres hollywoodi színész, Jamie Foxx harmadik gyermeke úton van / Fotó: Nina Prommer

A People megerősített, hogy Jamie Foxx újra édesapa lesz. A színésznek már van két lánya: a 17 éves Analise és a 32 éves Corinne. Corinne, Connie Kline-al közös gyermeke, Analise-t pedig Kristin Grannis-nek köszönheti.

Jamie Foxx-ot és Alyce-t először 2023-ban hozták hírbe egymással, amikor együtt látták őket a kaliforniai Malibu-ban. Több forrás szerint másfél évvel később szétmentek, ekkor a színésznek mozgalmas időszaka volt. Akkor jött ki a Camerron Diaz-al közös filmje, az Újra akcióban.

Jamie rettentően elfoglalt, pont ahogy azt szereti

- nyilatkozta akkoriban egy forrás.

A szakítás ellenére pozitívan állt a dolgokhoz a színész. Néhány hónappal később újra összesodorta a párt az élet. 2025 júliusában újra együtt látták őket a malibui étteremben. Októberben a Kiki on The River-ben is együtt jelentek meg, amely egy görög étterem Miami-ban.

Jamie Foxx imád szülő lenni, egyszer azt mondta, hogy a kedvenc része az, amikor a lányai apának szólítják őt.

Látni, ahogy felragyognak, amikor belépsz egy szobába. Segíteni nekik megoldani egy problémát, amin valószínűleg már keresztülmentél.

2023 áprilisában egészségügyi problémái miatt nagy volt körülötte a csend, majd az aggódás ütötte fel a fejét agyvérzése miatt. Kórházi tartózkodása alatt eltűnt egy időre.

Megjártam a poklot, és visszatértem. Olyasmin mentem keresztül, amiről azt hittem, soha nem fogok átélni

- nyilatkozta Jamie, aki azzal magyarázta eltűnését, nem akarta, hogy úgy lássák őt, miközben csövek lógnak ki belőle.