Harmadik gyermekét várja a híres hollywoodi színész

Jamie Foxx ismét apa lesz. A hollywoodi színész örömhírt jelentett be.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.13. 10:20
Hírportálok megerősítették, hogy a híres hollywoodi színész, Jamie Foxx harmadik gyermeke úton van. Az 58 éves színésznek és komikusnak ez lesz az első gyermeke barátnőjétől, Alyce Huckstepp-től.

A híres hollywoodi színész, Jamie Foxx harmadik gyermeke úton van / Fotó: Nina Prommer

A People megerősített, hogy Jamie Foxx újra édesapa lesz. A színésznek már van két lánya: a 17 éves Analise és a 32 éves Corinne. Corinne, Connie Kline-al közös gyermeke, Analise-t pedig Kristin Grannis-nek köszönheti.

Jamie Foxx-ot és Alyce-t először 2023-ban hozták hírbe egymással, amikor együtt látták őket a  kaliforniai Malibu-ban. Több forrás szerint másfél évvel később szétmentek, ekkor a színésznek mozgalmas időszaka volt. Akkor jött ki a Camerron Diaz-al közös filmje, az Újra akcióban.

Jamie rettentően elfoglalt, pont ahogy azt szereti

- nyilatkozta akkoriban egy forrás.

A szakítás ellenére pozitívan állt a dolgokhoz a színész. Néhány hónappal később újra összesodorta a párt az élet. 2025 júliusában újra együtt látták őket a malibui étteremben. Októberben a Kiki on The River-ben is együtt jelentek meg, amely egy görög étterem Miami-ban. 

Jamie Foxx imád szülő lenni, egyszer azt mondta, hogy a kedvenc része az, amikor a lányai apának szólítják őt. 

Látni, ahogy felragyognak, amikor belépsz egy szobába. Segíteni nekik megoldani egy problémát, amin valószínűleg már keresztülmentél.

2023 áprilisában egészségügyi problémái miatt nagy volt körülötte a csend, majd az aggódás ütötte fel a fejét agyvérzése miatt. Kórházi tartózkodása alatt eltűnt egy időre.

Megjártam a poklot, és visszatértem. Olyasmin mentem keresztül, amiről azt hittem, soha nem fogok átélni

- nyilatkozta Jamie, aki azzal magyarázta eltűnését, nem akarta, hogy úgy lássák őt, miközben csövek lógnak ki belőle.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
