„Az állatorvosok is csak széttárt karokkal állnak, amint látják őt futni, játszani” – Zalatnay Cini lova csodájára jár mindenki

Manócska szó szerint a „szerencse lova”, hiszen 17 évvel ezelőtt a vágóhídra került volna, ha Zalatnay Cini nem kap hírt felőle és nem siet a megmentésére lóhalálában. Az énekesnő már akkor is ismert volt állatszeretetéről, így egyetlen percet sem hezitált. A fehér lipicai versenypaci így új esélyt kapott, amivel élt is rendesen, hiszen még ma is vígan nyargal és nyerít, ha meglátja megmentőjét az istálló vagy a karám felé közeledni. Cini ugyanis nem csak úgy szereti, de talán már egy kicsit túl is rajongja az egykor díjugratásban jeleskedő kancát.

Zalatnay Cini 17 éve mentette meg a meseszép lipicai lovat (Fotó: Saját/Zalatnay)

Zalatnay Cini: „Harminchat éves, ami emberi léptékben számolva 108-at jelent”

Zalatnay Cini elsőként mesélt arról lapunknak, hogy Manócska miért is nem lett „állatorvosi ló”, vagyis miért is tökéletesen egészséges élemedett kora ellenére is. „Szonja, mert hogy Manócskának ez a becsületes neve, harminchat éves, ami emberi léptékben számolva 108-at jelent. Vagyis szó szerint öreglány.”

Ő egy lipicai sportló és szép eredményeket ért el díjugratásban, de amikor nyugdíjazták, a gazdája leadta a vágóhídra.

„Én kimentettem onnan és azóta velem, velünk van és még remélem, sokáig élvezhetjük a társaságát. Erre minden esély meg is van, hiszen Manócska egészen elképesztő formában van. Szó szerint a csodájára járnak a lovardában és az állatorvosok is csak széttárt karokkal állnak, amint látják őt futni, játszani” – kezdte a Metropolnak Zalatnay Cini.

Zalatnay Cini énekesnő lova egykor díjugrató bajnok volt (Fotó: Zalatnay)

„Hetente egyszer jár hozzá egy masszőr, aki átmozgatja és átgyúrja”

Az énekesnő igazán büszke Manócskára, aki bár nyugdíjas korú, korántsem vonult nyugdíjba, sőt… „Manó hatalmas forma és imádja az életet és az embereket is. Nagyon élénken érdeklődik a gyerekek iránt és szereti a hasát is, ami szintén jó jel. A hétköznapokban már nem lovagolja őt senki, de minden egyes nap futószáron szalad, sőt, gyakran el is kell őt engedni, mert annyira virgonc. Nyaranta pedig szolgálatba áll. Olyankor a lovardában gyerektáborokat szerveznek és Manó úgy harminc kilóig hitelesítve van, így a kölykökkel a hátán vidáman sétál, vagy üget” – mesélte Cini, aki eztán elárulta, milyen különleges kényeztetés jár öreg „barátnéjának”. „Manócska törődést igényel és tőlem meg is kapja. Talán most páran felhorkannak majd, de hetente egyszer jár hozzá egy masszőr, aki átmozgatja és átgyúrja a letapadt izmaikat” – mondta nevetve Zalatnay Cini.