Zalatnay Cini hatalmas örömhírt kapott: „2000 környékén éltem át utoljára ilyet”

Zalatnay Cini generációjának egyik első fecskéjeként próbált szerencsét a régi sláger új köntösbe öltöztetésének ingoványos terepén. Cini hitte is, meg nem is, hogy a Várlak még című lírikus dalának jót tehet, ha értő kezek hangszerelik át a modern kor igényeinek megfelelően, de tizenkilencre lapot húzva belevágott és hatalmas sikert aratott. A három éve megjelent DR BRS X Zalatnay Cini kollab mára 9,2 millió letöltésnél jár a legnagyobb videómegosztó portálon és egyéb platformokon is szépen teljesített, így az énekesnő, hamarosan átveheti a feldolgozásért járó platinalemezt. Az énekesnő most lapunknak mesélt a hatalmas sikerről és egy közelgő meglepetést is beharangozott.

Zalatnay Cini számára átütő sikert hozott a DR BRS-sel való közös munka (Fotó: Szabolcs László/Bors)

„A helyzet az, hogy majdnem elejtettem a telefonomat, amikor meghallottam a hírt, hogy platina lemez lett a Várlak még feldolgozás. Ezt az érzést ugyanis valahol 2000 környékén éltem át utoljára. Igaz, korábban többször is, még a Táncdalfesztiválok idején.”

Talán ezért is fogadtam kétkedve, amikor DR BRS azt ígérte, hogy csodát csinál a Várlak még című dalomból.

„Aztán arra gondoltam, hogy miért ne legyek én a fecske, aki nyarat csinál és az eredmény pedig önmagáért beszél. Hatalmas dolog ez számomra és egyben egy üzenet is a generációmnak, hogy lehet és érdemes is követni a változó igényeket. Ha DR BRS-sel együtt lépünk fel, mindig csodálkozva figyelem, mekkora sikert aratunk. A közönség egyébként is velem énekli a dalaimat, de amikor ez jön, felrobban a ház” – kezdte büszkén Zalatnay Cini.

Zalatnay Cini hamarosan egy új dallal jelentkezik (Fotó: Markovics Gábor)

„Született egy új dal, ami egészen rendkívüli lett”

A 77 éves énekesnő ugyanakkor nem állt meg a régi slágerek újragondolásánál. Hamarosan egy vadonatúj dallal jelentkezik, ami hatalmas öröm számára, hiszen csaknem negyed évszázada nem történt hasonló a karrierjében. „Nem számolom, de tényleg nagyjából huszonöt év telt el azóta, hogy utoljára saját dallal jöttem ki. Most, az életemet feldolgozó dokumentumfilm kapcsán született egy új dal, ami egészen rendkívüli lett. Már elkészült és fel is vettük, de hogy miről is szól pontosan és kik a szerzők, arról majd egy kicsit később mesélek” – tette hozzá boldogan Zalatnay Cini.