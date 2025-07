Zalatnay Cini két irgalmatlan pofont kapott életében: Csak egyszer hazudott édesanyjának

Tény, ami tény, a nagy generáció énekesnői közül valóban ő tűnt a legvagányabbnak a '60, '70-es években. Zalatnay Cini történetei nemcsak hogy megmutatják, milyen volt a beatkorszak berobbanásának korában az új generáció Magyarországon, de bepillantást engednek az akkoriban formálódó világsztárok mindennapjaiba is. Hiszen két éven át ő is azon az úton járt. Egy angliai zenei istálló tagja volt, és az ottani közönség árgus szemekkel figyelte, hogy énekel, mozog és beszél „Sarolta Red” a dögös, vasfüggöny túloldaláról érkezett kiscsaj. Cini ennek a vagányságnak nem „csak” a világsiker kapuját köszönhette, de azt a két pofont is, amit élete során összesen kapott.

Zalatnay Cini nemet mondott Komár Laci ultimátumára (Fotó: YouTube)

Zalatnay Cini: „Kaptam is mindjárt egy pofont, amitől letört az egyik fogam”

Az elsőnek hitt pofon története éppen annyira ismert, mint Cini kacifántos életútja, hiszen sokszor esett szó róla az utóbbi évtizedekben. Beszélt erről ő és Komár László is, aki adta. Zalatnay Cini most a Húrokon írt történelem YouTube-csatornán mesélt arról a pofonról, amit valójában elsőként kapott. Cini kamaszlány volt még és… De inkább térjünk vissza Komár Lászlóhoz, hiszen a tőle kapott pofon története is sok tanulságot hordoz, és éppen olyan sorsdöntő volt, mint az, amiről az énekesnő most beszélt. „A Toldi gimnáziumban tizenhat évesen én voltam az egyik kultúrkör vezetője. Meghívtam a Scampolo zenekart a Komár Lacival. Megkértem az egész sulit, hogy őrjöngjenek értem, ha azt mondom a koncert alatt, hogy szeretnék felmenni a színpadra énekelni. Felkéredzkedtem és hatalmas sikerem volt. Jött a Komár Laci azzal a szívtipró dumájával: „Nem is olyan rossz…!”

Én persze ezt úgy értettem, hogy a hangomat dicséri, de ő igazából ezt tényleg udvarlásnak szánta és már akkor egy kapcsolatról, szeremről beszélt a maga laza módján.

„Másfél évnyi nagy szerelem után annyit mondott nekem, hogy döntsem el, a zene, vagy ő. Én a zenét, az éneklést választottam. Kaptam is mindjárt egy pofont, amitől letört az egyik fogam” – mesélte korábban a jól ismert történetet Zalatnay Cini énekesnő, aki persze azóta is számos alkalommal elmondta, hogy Komár Laci egy életen át kért tőle bocsánatot ezért. Vagyis mindig, ha találkoztak a románcuk utáni évtizedekben.