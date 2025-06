Zalatnay Cini megható bulin van túl: „Ők nem igénylik a sajnálatot...”

Zalatnay Cini egy fantasztikus koncerten van túl. Néhány napja autista felnőttekkel állt színpadra, ahol közösen énekelték el az egyik legnagyobb slágerét. Az énekesnő most lapunknak tartott élménybeszámolót a buliról és az egész napos rendezvényről.

Zalatnay Cini filmben meséli majd el élete történéseit (Fotó: Markovics Gábor)

Zalatnay Cini: „Rengeteg program várta a nehéz sorsú családokat”

„Idén másodszor, de nem utoljára csatlakoztam az AutizMuzsika kórushoz, hiszen az a megtiszteltetés ért, hogy a tagok több dalomat is megtanulták már és gyakran éneklik is őket. A hétvégi, szentendrei bulit az Egy Lépéssel Több Alapítvány szervezte a támogatott családoknak és ide kaptam én is meghívást, hogy együtt énekeljek a kórussal” – kezdte a Metropolnak az énekesnő. Zalatnay Cini fiatalon is fontosnak tartotta, hogy segítsen másoknak, így nem volt kérdés most sem, hogy támogatja ezt a fontos ügyet:

Erre a fellépésre a Mindig kell egy barát című nótámat választották, ami egyébként egyben a hitvallásuk is

„Maga a jótékonysági rendezvény is fantasztikus volt, hiszen a támogatók alaposan kitettek magukért. Rengeteg program várta a nehéz sorsú családokat. Volt mindenféle finomság és a gyerekek rendőrségi motorcsónakokkal száguldhattak a Duna vízén” – fejtette ki Zalatnay Cini, akit bizony könnyekig hatott az a szeretet, amivel körülvették őt rögtönzött koncertpartnerei.

Zalatnay Cini most az AutizMuzsika szentendrei koncertjén lépett fel (Fotó: AutizMuzsika)

„Fantasztikus emberek ők...”

„A szó legnemesebb és legjobb értelmében véve zsongtak körül engem a kórus tagjai. Elhalmoztak a szeretetükkel és a kíváncsiságukkal. Volt, aki a hajamat csodálta, amivel bevallom meglepett, hiszen a Duna szele alaposan összekócolt. Velem volt a kutyám, aki szintén nagyon izgatta őket. Szétsimogatták, ő pedig halálosan élvezte a helyzetet. A kórusban akad egy langaléta srác, aki egy igazi csajozógép. Folyton kinéz egy csinos lányt, majd odalép hozzám és kikéri a véleményemet. Fantasztikus emberek ők, akik megtanítanak mindenkit, aki csak látja és hallja őket, hogy mennyire nem igénylik a sajnálatot. Órákat töltöttem velük és az alapítvány által támogatott családokkal és teljesen feltöltve tértem haza” – zárta lelkesen.