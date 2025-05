Zalatnay drámája: „Irigy Cini néni lettem, aki nézi a szerelmes filmeket”

Zalatnay Cini élete egyik nagy álma válik valóra éppen, hiszen hónapok óta forog az életéről készülő mozi. Az énekesnő most a Metropolnak mesélt eddigi tapasztalatairól és arról a rengeteg felismerésről, melyekhez éppen a film munkálatai vezették el.

Zalatnay Cini filmje tele lesz meglepetésekkel (Fotó: Markovics Gábor)

„Vannak olyan részletek, amelyeket talán még magam előtt is szégyelltem”

„Nagy lendülettel vágtunk bele a munkába, hiszen szó szerint ki voltam már éhezve arra, hogy zöld utat kapjon egy, az életemet feldolgozó film. Bevallom, 77 évesen már nem voltam túl boldog attól, hogy időről időre valaki megígérte, majd lesz, majd csináljuk. Sokan kérdezik tőlem akár személyesen, akár kommentekben, hogy miért is volt ez nekem ennyire fontos, hiszen írtam már életrajzi ihletésű könyvet, nem is egyet. A válasz rém egyszerű: a világ és a világom rengeteget változott azóta, hogy megjelent az utolsó rólam szóló könyv – kezdte a legendás énekesnő, majd így folytatta: – Természetesen abban is, ahogy az előzőekben is, őszinte voltam, de számos olyan pontja van az életemnek, amit ma már másképp látok, másképp értékelek. És igen, vannak olyan részletek, amelyeket talán még magam előtt is szégyelltem, de a mai fejemmel már tudom, hogy nem nekem van okom a szégyenkezésre. Az igazság pedig akkor is igazság, ha fáj, vagy éppen másnak okoz fájdalmat vagy kellemetlen perceket” – folytatta lapunknak Zalatnay Cini, aki a film egyik legkeményebb interjújának felvétele során ébredt rá, hogy jóval erősebb, mint azt korábban gondolta magáról.

Zalatnay Cini élete legnehezebb forgatásán van túl (Fotó: Szabolcs László)

„Egy angyal szállt le közénk...”

„A Magyar Zene Háza adta a film legnagyobb interjújának helyszínét. Öt órán keresztül meséltem, és ezalatt síri csend volt a teljes stábban. Amikor vége lett a forgatásnak, körém gyűltek, és az egyikük ennyit mondott: »Egy angyal szállt le közénk…«” – mesélte a megható pillanatról.

Szinte újraéltem a teljes életemet, és ki merem mondani, nagyon nem esett jól, nagyon nem ezt akartam

– tette hozzá Cini, aki elárulta: „Ugyanakkor arra is rájöttem, hogy pokoli erős ember vagyok, hiszen ha nem így lenne, nem lettem volna képes ennyire őszintén kimondani mindent.” Zalatnay Cini végül azt is elárulta, élete mely területén eszközölne gyökeres változásokat, ha lehetősége lenne visszatekerni az idő kerekét.